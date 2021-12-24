قبل غلق باب التقديم.. اعرف مواعيد سحب ملفات التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية

كتب عبد الله محمود

تغلق اليوم الجمعة، النيابة الإدارية، باب التقديم إلكترونيا أمام الراغبين في الالتحاق بوظيفة معاون نيابة إدارية، للخريجين من كليات الحقوق بالجامعات المصرية، والشريعة والقانون وكلية الشرطة دفعة 2019، حيث كانت النيابة .

ويتم سحب الملفات خلال الفترة من 18 ديسمبر 2021 حتى 2022/1/1 لدفعة 2019 , وفي الفترة من 8 يناير 2022 وحتي 22 يناير لدفعة 2020.

ويكون تسجيل طلبات التعيين من خلال الموقع الالكتروني www.ap.gov.eg, خلال الفترة من 7 ديسمبر 2021، الي 13 ديسمبر لدفعة 2019, وفي الفترة من 18 ديسمبر 2021 وحتي 24 ديسمبر لدفعة 2020، ويتم إدخال البيانات المطلوبة للمتقدم بشكل صحيح ودقيق، وأن يتم طباعة وثيقة التعارف كاملة من خلال ذات الموقع بعد استيفاء جميع البيانات.

وتابعت الأمانة، سحب الملفات خلال الفترة من 18 ديسمبر 2021 حتى 2022/1/1 لدفعة 2019 , وفي الفترة من 8 يناير 2022 وحتي 22 يناير لدفعة 2020، وذلك بمقر النيابة الإدارية الكائن بمدينة 6 أكتوبر – ميدان النجدة.

وسيتم إعلان المواعيد المخصصة لكل جامعة الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة.

ويشترط لسحب ملف التقديم:

إحضار وثيقة التعارف التي تم طباعتها من علي الموقع الالكتروني "5 نسخ" .

‎إحضار جيمع المستندات المطلوبة والمبينة علي الموقع الإلكتروني.

ولن يلتفت إلى الطلبات السابقة على هذا الإعلان التى ترد بعد الميعاد المحدد أو الطلبات غير المستوفاة للشروط والمستندات اللازمة.

واوضحت الأمانة أن تسجيل طلبات التعيين من خلال الموقع الالكتروني www.ap.gov.eg, خلال الفترة من 7 ديسمبر 2021، الي 13 ديسمبر لدفعة 2019, وفي الفترة من 18 ديسمبر 2021 وحتي 24 ديسمبر لدفعة 2020, ويتم إدخال البيانات المطلوبة للمتقدم بشكل صحيح ودقيق، وأن يتم طباعة وثيقة التعارف كاملة من خلال ذات الموقع بعد استيفاء جميع البيانات.

وتابعت الأمانة، سحب الملفات خلال الفترة من 18 ديسمبر 2021 حتى 2022/1/1 لدفعة 2019 , وفي الفترة من 8 يناير 2022 وحتي 22 يناير لدفعة 2020، وذلك بمقر النيابة الإدارية الكائن بمدينة 6 أكتوبر – ميدان النجدة.

وسيتم إعلان المواعيد المخصصة لكل جامعة الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة.

ويشترط لسحب ملف التقديم:

إحضار وثيقة التعارف التي تم طباعتها من علي الموقع الإلكتروني "5 نسخ".

‎إحضار جيمع المستندات المطلوبة والمبينة علي الموقع الإلكتروني.

ولن يلتفت إلى الطلبات السابقة على هذا الإعلان التى ترد بعد الميعاد المحدد أو الطلبات غير المستوفاة للشروط والمستندات اللازمة.