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غدا.. نظر محاكمة 8 متهمين بـ"خلية داعش حلوان" الإرهابية

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 11:00 م
غدا.. نظر محاكمة 8 متهمين بـ"خلية داعش حلوان" الإرهابية هيئة المحكمة ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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تنظر الدائرة 3 إرهاب، المنعقدة بطرة، غدا السبت، برئاسة المستشار محمد حماد،  محاكمة 8 متهمين بـ"خلية داعش حلوان" فى القضية رقم 4160 لسنة 2020 جنايات أمن دولة.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة ومحمود زيدان، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

وضمت الدعوى 8 متهمين من بينهم 5 محبوسين، ويأتى على رأس المتهمين مؤسس التنظيم المتهم "أ. أ"، والذى أسس خلية بمنطقة حلوان تتبع تنظيم داعش الإرهابى، ومتهم بالسفر للخارج والتدريب على استخدام السلاح والعمليات العدائية، كما وجهت النيابة للمتهم الخامس تهمة حيازة سلاح نارى.

 

فيما حدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه، عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.


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الجنايات

اخبار الحوادث

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