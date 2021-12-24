اليوم السابع
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عرض مسرحى للأطفال بمكتبة مصر العامة بالزقازيق بالتعاون مع فريق "كانجارو" اليوم

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 06:00 ص
عرض مسرحى للأطفال بمكتبة مصر العامة بالزقازيق بالتعاون مع فريق "كانجارو" اليوم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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تنظم مكتبة مصر العامة بالزقازيق، بالتعاون مع فريق كانجارو، عرضا مسرحيا للأطفال، وذلك اليوم الجمعة في تمام الساعة الواحدة ظهراً بمقر المكتبة.

وأشارت رانيا حشيش مديرة مكتبه مصر العامة، إلى أن نشاط المسرح بالمكتبة هو نشاط مستمر طوال العام لأعضاء المكتبة، لينمي التأمل والاستنتاج واستيعاب طاقة الطفل الذهنية والحركية، واستغلال نشاطه وتحريك مشاعر الأطفال وتهذيبها على نحو سامي، مشيرة إلى إن هذا النشاط يضع الطفل أمام عالم ينبض بالحياة ويشع بنور الأضواء ولإثراء الثقافة والمعرفة لدى الأطفال.

وفى هذا الإطار، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن أهمية مسرح الطفل تكمن في أسباب عديدة، منها كونه وسيلة للمتعة والتسلية وإثراء قاموس الطفل اللغوي وتنمية قدرة الطفل على التعبير واكتساب قيما تربوية وأخلاقية ووسيلة لتخفيف الضغوط النفسية والتوتر النفسي للطفل وتعزيز الثقة بالنفس، لاسيما للأطفال المشاركين بالتمثيل وتنمية القدرة على الصبر والتحمل وتنمية الحاسة النقدية والذوق الفني والجمالي للطفل، وتكسب الطفل العديد من العادات الاجتماعية والقيم السلوكية الجميلة.


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