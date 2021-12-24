طلاب المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ يحصل على 40 ميدالية بدورة "التعليم العالى"

حصل طلاب المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ على 40 ميدالية في بطولة الدورة الرياضية للألعاب الجماعية والتي أقامتها وزارة التعليم العالي.
وقال الدكتور طارق عمارة، عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، يأتى هذا تتويجاً للدور الملموس الذي تلعبه إدارة المعهد في دعم الطلاب وتنمية مهاراتهم وقدراتهم في كافة الأنشطة الرياضية واللعبات الجماعية والفردية، وإيماناً منها بدور النشاط والرياضة في تهذيب النفوس والارتقاء بالعملية التربوية والتعليمية.
وأضاف عمارة، أنه يقدم تهنئته للطلاب الفائزين لما قدموه من صورة مشرفة ونتائج عظيمة ستكتب بأحرف من نور في مسيرة المعهد، موجهاً الشكر لمنظومة رعاية الشباب وعلى رأسها الدكتور محمود عطية، وكيل المعهد لشئون التدريب ورعاية الشباب، ومحمد النجار، مدير الخدمات الطلابية، وأحمد سرحان، رئيس قسم رعاية الشباب، وطارق عبد الخالق ،مسئول النشاط الرياضي، وجميع مسئولى النشاط بالقسم.
وقال عمره، كما يتوجه بالشكر لطلاب وطالبات اتحاد الطلاب بقيادة الطالب عبدالرحمن الشوربجي، رئيس الاتحاد، والطالب ايمن سعد، الأمين المساعد، واللجنة الرياضية بقيادة الطالب إسماعيل عيسي، رئيس اللجنة على متابعتهم ودعمهم لزملائهم الطلاب، مؤكدة أنه سيتم تنظيم حفل استقبال لجميع الفائزين خلال الأسبوع القادم، متمنياً للجميع دوام التفوق والتميز وللمعهد العريق الرفعة والتقدم.
جانب من فريق المعهد العالي للخدمة الاجتماعية
فريق السلة للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ
فريق المعهد العالي للخدمة الاجتاماعية بكفر الشيخ
فريق كرة السلة للسيدات
فريق كرة القدم للخدمة الاجتماعية
فريق كرة اليد
ميدالية للمهد العالي للخدمة الاجتماعية
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