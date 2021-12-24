طلاب المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ يحصل على 40 ميدالية بدورة "التعليم العالى"

كفر الشيخ- محمد سليمان

حصل طلاب المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ على 40 ميدالية في بطولة الدورة الرياضية للألعاب الجماعية والتي أقامتها وزارة التعليم العالي.

وقال الدكتور طارق عمارة، عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، يأتى هذا تتويجاً للدور الملموس الذي تلعبه إدارة المعهد في دعم الطلاب وتنمية مهاراتهم وقدراتهم في كافة الأنشطة الرياضية واللعبات الجماعية والفردية، وإيماناً منها بدور النشاط والرياضة في تهذيب النفوس والارتقاء بالعملية التربوية والتعليمية.

وأضاف عمارة، أنه يقدم تهنئته للطلاب الفائزين لما قدموه من صورة مشرفة ونتائج عظيمة ستكتب بأحرف من نور في مسيرة المعهد، موجهاً الشكر لمنظومة رعاية الشباب وعلى رأسها الدكتور محمود عطية، وكيل المعهد لشئون التدريب ورعاية الشباب، ومحمد النجار، مدير الخدمات الطلابية، وأحمد سرحان، رئيس قسم رعاية الشباب، وطارق عبد الخالق ،مسئول النشاط الرياضي، وجميع مسئولى النشاط بالقسم.