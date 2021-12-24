اليوم السابع
Ads
الجمعة، 24 ديسمبر 2021 09:16 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

طلاب المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ يحصل على 40 ميدالية بدورة "التعليم العالى"

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 08:51 م
طلاب المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ يحصل على 40 ميدالية بدورة "التعليم العالى" فريق المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصل طلاب المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ على 40 ميدالية في بطولة الدورة الرياضية للألعاب الجماعية والتي أقامتها وزارة التعليم العالي.
 
وقال الدكتور طارق عمارة، عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، يأتى هذا تتويجاً للدور الملموس الذي تلعبه إدارة المعهد في دعم الطلاب وتنمية مهاراتهم وقدراتهم في كافة الأنشطة الرياضية واللعبات الجماعية والفردية، وإيماناً منها بدور النشاط والرياضة في تهذيب النفوس والارتقاء بالعملية التربوية والتعليمية.
 
وأضاف عمارة، أنه يقدم تهنئته للطلاب الفائزين لما قدموه من صورة مشرفة ونتائج عظيمة ستكتب بأحرف من نور في مسيرة المعهد، موجهاً الشكر لمنظومة رعاية الشباب وعلى رأسها الدكتور محمود عطية، وكيل المعهد لشئون التدريب ورعاية الشباب، ومحمد النجار، مدير الخدمات الطلابية، وأحمد سرحان، رئيس قسم رعاية الشباب، وطارق عبد الخالق ،مسئول النشاط الرياضي، وجميع مسئولى النشاط بالقسم.
 
وقال عمره، كما يتوجه بالشكر لطلاب وطالبات اتحاد الطلاب بقيادة الطالب عبدالرحمن الشوربجي، رئيس الاتحاد، والطالب ايمن سعد، الأمين المساعد، واللجنة الرياضية بقيادة الطالب إسماعيل عيسي، رئيس اللجنة على متابعتهم ودعمهم لزملائهم الطلاب، مؤكدة أنه سيتم تنظيم حفل استقبال لجميع الفائزين خلال الأسبوع القادم، متمنياً للجميع دوام التفوق والتميز وللمعهد العريق الرفعة والتقدم.
 
جانب من فريق المعهد العالي للخدمة الاجتماعية
جانب من فريق المعهد العالي للخدمة الاجتماعية

فريق السلة للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ
فريق السلة للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ

فريق المعهد العالي للخدمة الاجتاماعية بكفر الشيخ
فريق المعهد العالي للخدمة الاجتاماعية بكفر الشيخ

فريق كرة السلة للسيدات
فريق كرة السلة للسيدات

فريق كرة القدم للخدمة الاجتماعية
فريق كرة القدم للخدمة الاجتماعية

فريق كرة اليد
فريق كرة اليد

ميدالية للمهد العالي للخدمة الاجتماعية
ميدالية للمهد العالي للخدمة الاجتماعية

 


كفر الشيخ

طلاب

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية

وزارة التعليم العالي

العاب جماعية

عملية تربوية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة