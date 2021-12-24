اليوم السابع
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ضبط أب قيد طفله بجنزيز لمنعه من الذهاب لطليقته بالدقهلية

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 07:17 م
ضبط أب قيد طفله بجنزيز لمنعه من الذهاب لطليقته بالدقهلية أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت اجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر "فيس بوك" لطفل مقيد القدمين بجنزير ومحاولة أحد الأشخاص فك الجنزير بالدقهلية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تحت عنوان "طفل يزحف بجنزير برجله مقيد القدمين".. ومحاولة أحد الأشخاص فك الجنزير.
 
بالفحص أمكن تحديد الطفل المشار إليه وتبين أن (عمره 7 سنوات - مقيم طرف والده ببندر طلخا بالدقهلية)، باستدعاء والده (عامل) وسؤاله قرر بأنه من قام تقييد نجله بجنزير من قدميه لمنعه من الذهاب لوالدته –منفصلان منذ 3 سنوات- وأضاف بأن والدته تنازلت عن حضانته وأن الطفل مقيم طرفه.
 
فى وقتٍ سابق طلب الطفل منه التوجه لوالدته إلا أنه رفض وقام بتقييده بجنزير خشية هروبه، إلا أن الطفل قام بمغافلة جدته لوالده وخرج من المنزل وهو مقيد وتوجه لمنزل والدته ولم يعثر عليها لتغيير محل إقامتها، ثم توجه لجدته لوالدته التى قامت بالإتصال بوالده لإستلامه، والطفل حالياً متواجد طرفه فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

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