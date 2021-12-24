صيد سمك وممارسة الرياضة على الكورنيش.. عادات الإسكندرانية يوم الجمعة.. لايف

الاسكندرية أسماء على بدر

أجرى "اليوم السابع"، بثا مباشرا من كورنيش الإسكندرية يوم الجمعة، حيث يشهد اقبال من المواطنين يوم الإجازة ضمن العادات الأسبوعية لأهالى الإسكندرية الاستمتاع بطقس يوم الجمعة .

ويعتاد الأهالى على ممارسة الرياضة وصيد السمك يوم الجمعة من الصباح حتى الغروب، ويقبل العائلات على التواجد على الكورنيش للاستمتاع بحاله الطقس وتناول الغداء على الكورنيش مباشرة .



وتشهد محافظة الإسكندرية استقرار فى حالة الطقس وسطوع للشمس وكانت قد استعدت محافظة الإسكندرية، لموسم سقوط الأمطار بتنظيف كافة شنايش المحافظة وخاصة البؤر التى تتراكم فيها الأمطار باستمرار، منها نفق المندرة وكليوباترا وسيدى بشر ومنطقة جناكليس بطريق الحرية منعا لتراكم الأمطار وتعطيل حركة المرور .



على الصعيد ذاته؛ أكد محافظ الإسكندرية أن جميع الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع كافة القطاعات الخدمية والحيوية في متابعة لحظية، تحسباً لأي تقلبات مناخية مفاجئة، لافتاً إلى استمرار عمل غرف العمليات الرئيسية بالمحافظة والفرعية بالجهات التابعة على مدار الساعة لتلقي كافة شكاوى المواطنين.

