سقوط بلكونة بمنطقة الحضرة بالإسكندرية دون إصابات

الإسكندرية أسماء على بدر

شهدت منطقة الحضرة بشارع الجواهر ب الإسكندرية ، سقوط بلكونة من أحد العقارات دون اصابات أو تلفيات أو خسائر فى الأرواح، وتلقى اللواء محمود ابوعمره، مدير أمن الإسكندرية بلاغا يفيد بسقوط بلكونة فى عقار بشارع الجواهر وسط الإسكندرية دون إصابات أو خسائر تم ابلاغ الجهات التنفيذية واتخاذ اللازم .

يذكر أن شهدت منطقة العطارين واقعة سقوط اجزاء من عقار قديم دون حدوث اصابات وتسبب فى تلف عدد من السيارات المتواجدة اسفل العقار، وضبط ملف العقار لفحصة، وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة، وسؤال شهود العيان.

تلقى اللواء محمود اأو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة اللبان يفيد بورود بلاغ بسقوط اجزاء من عقار بشارع صلاح الدين بمنطقة اللبان، دون اصابات واسفر عن الف عدد من السيارات المتواجدة اسفل العقار.

علي الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية الي مكان الواقعة ووضع حواجز حديدية حول العقار، وبالمعاينة والفحص تبين أن العقار بناء قديم وصادر له قرار إزالة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.