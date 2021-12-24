اليوم السابع
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الجمعة، 24 ديسمبر 2021 06:44 م
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سفير مصر بالرياض يبحث مع وزير شئون الحج والعمرة السعودى استعدادات موسم الحج

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 06:17 م
سفير مصر بالرياض يبحث مع وزير شئون الحج والعمرة السعودى استعدادات موسم الحج السفير أحمد فاروق
إيمان حنا

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بحث السفير أحمد فاروق، سفير مصر لدى الرياض، مع وزير شئون الحج والعمرة السعودي توفيق بن فوزان الربيعة، الإستعدادات الجارية لموسم الحج المقبل والإجراءات التي تتخذها المملكة لتسهيل وتيسير إجراءات الحج والعمرة للراغبين من المعتمرين والحجاج المصريين.
 
وقدم السفير للوزير السعودى التهنئة علي تعيينه بالمنصب، مثنيا على جهوده المتميزة أثناء توليه وزارة الصحة، والتي ساهمت في احتواء أزمة انتشار فيروس كورونا بالمملكة بكفاءة استثنائية. 

ومن جانبه، شدد الوزير على تقديره للعلاقات التاريخية بين البلدين وعلى ضرورة استمرار التنسيق والتعاون فيما يتعلق بالموضوعات المتعلقة بالحج والعمرة،  كما ناقشا الاستعدادات الجارية لموسم الحج المقبل والإجراءات التي تتخذها المملكة لتسهيل وتيسير إجراءات الحج والعمرة للراغبين من المعتمرين والحجاج المصريين.

 


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