زعيم حزب اليمين بإيطاليا ينتقد استقبال بلاده 70 ألف مهاجر فى 2021

فاطمة شوقى

انتقد زعيم حزب اليمين الإيطالي، ماتيو سالفيني، إدارة سلطات بلاده لظاهرة الهجرة غير النظامية مع ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في البلاد، وفقا لما نقلته وكالة "آكى" الإيطالية.

وقال سالفيني، وزير الداخلية في حكومة جوزيبي كونتي السابقة، وصلنا إلى استقبال ما يقرب من 70 ألف مهاجر غير نظامي خلال هذا العام، مشيرا إلى هبوط 120 آخرين اليوم على متن سفينة شراعية في بلدة ساحلية بمقاطعة بوليا.

ووصف سالفيني، الذي ينتمي حزبه للائتلاف الحاكم الداعم لحكومة ماريو دراجى وانتقد في أكثر من مناسبة وزيرة الداخلية لوتشانا لامورجيزى "في فترة كورونا ومع فرض الشهادة الخضراء الفائقة، كانت هناك عمليات هبوط غير قانونية وبدون قواعد وضوابط لـ 70 ألف مهاجرا"، مشيرا إلى أن ذلك "ليس احتراما للإيطاليين الذين يقدمون تضحيات بسبب الوباء".

وقالت منظمة إنسانية إن هناك 572 مهاجراً عالقون على متن سفينتي (أوشن فايكينج) و (جيو بارينتس) عشية عيد الميلاد.

وذكرت المنظمة أن "هؤلاء المهاجرين أنقذتهم طواقم السفينتين الإنسانيتين، في بعض الحالات منذ أسبوع أيضا، إنهم ناجين لا يزالون في عرض البحر"، موضحة أن "المجموعة الأكبر للمهاجرين هي تلك الموجودة على متن سفينة أطباء بلا حدود 458 شخصًا، بينهم 145 قاصرًا، 80% منهم غير مصحوبين بذويهم".

وأوضحت المنظمة غير الحكومية لمجموعة "أدنكرونوس" الإعلامية الإيطالية، أن "من بين المجموعة التي تم إنقاذها في 21 ديسمبر الجاري، هناك أشخاص يحملون علامات عنف وإصابات حديثة جدًا، والذين كانوا قد إنطلقوا ليبيا وتحدثوا لطاقم جيو بارينتس عن تعرضهم للضرب على يد رجال مسلحين أثناء محاولتهم الهرب عن طريق البحر".