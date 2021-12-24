اليوم السابع
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أكرم القصاص
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خفر السواحل اليونانى: مقتل 4 مهاجرين في تحطم قارب في بحر إيجه

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 03:00 ص
خفر السواحل اليونانى: مقتل 4 مهاجرين في تحطم قارب في بحر إيجه هجرة غير شرعية - صورة أرشيفية
روسيا اليوم

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أفاد خفر السواحل اليوناني بمصرع 4 مهاجرين على الأقل بتحطم قاربهم شمالي جزيرة أنتيكيثيرا، الخميس، في حين انطلقت عملية لإنقاذ نحو 90 شخصا آخرين.

وحادث تحطم قارب المهاجرين الخميس هو الثاني من نوعه في بحر إيجه هذا الأسبوع، ولا تزال طواقم الإنقاذ تبحث لليوم الثاني عن العشرات من طالبي اللجوء الذين يُخشى أنهم مفقودون بعد غرق قاربهم قبالة جزيرة فوليغاندروس.

واليونان تشكل واحدة من الطرق الرئيسية المؤدية إلى الاتحاد الأوروبي بالنسبة للاجئين والمهاجرين الذين يسعون للفرار من الحرب وشظف العيش في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، ويبحر معظمهم على متن قوارب مطاطية إلى جزر قريبة من الساحل التركي.

وأنتيكيثيرا وفوليغاندروس ليستا على الطريق المعتاد للمهاجرين وقال مسؤولون إن القاربين اللذين انطلقا من تركيا كانا متجهين صوب إيطاليا على الأرجح.

ووصفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حادث تحطم قارب المهاجرين قبالة فوليغاندروس بأنه "الأسوأ" في بحر إيجه هذا العام.

وتشير تقديرات المفوضية إلى أن أكثر من 2500 شخص لقوا حتفهم أو فُقدوا في البحر أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا هذا العام.


ايجة

اليونان

اوروبا

أنتيكيثيرا

فوليغاندروس

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