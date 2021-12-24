حياة كريمة.. محافظ بنى سويف يوجه بتقديم التيسيرات اللازمة لتنفيذ برنامج "جلسات الدوار"

بنى سويف هانى فتحى

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، رؤساء الوحدات المحلية ومسؤولي الأوقاف والشباب والرياضة والصحة والتضامن الاجتماعي بتقديم كافة التيسيرات اللازمة لبدء برنامج الجلسات التوعوية "جلسات الدوار" والتي ينفذها فرع المحلس القومي للمرأة بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ضمن الأعمال التحضيرية لمشروع تنمية الاسرة المصرية والمقرر إطلاقه تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال لقائه بمقرر فرع المجلس القومي للمرأة نرمين محمود، لمناقشة خطة الفرع والاستعدادات الخاصة ببرنامج الجلسات التوعوية ، والتي يتم تنفيذها بداية من غدا السبت 25 ديسمبر الجاري وحتى يونية 2022، والتي تأتي في إطار الفعاليات والأنشطة التي ينفذها المجلس القومي للمرأة "تحت إشراف الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس "للتوعية بمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري والترويج لأنشطة المجلس المختلف في دعم قضايا المرأة.

من جانبها أوضحت نرمين محمود مقررة فرع المجلس، أن الجلسات تتضمن لقاءات توعوية بقضايا المرأة والأسرة المصرية في صورة جلسات توعية مصغرة، وسيتم عقدها بالتعاون مع مديريةالأوقاف داخل مراكز الشباب والجمعيات الأهلية والوحدات المحلية والصحية ، بمستهدف 200 جلسة شهرية للوصول إلى 1000 مستهدف يوميا بإجمالي 120 ألف مواطن.

وأضافت مقرر فرع المجلس أنه تم تدريب ما يقرب من 150 من الأئمة والخطباء بقرى حياة كريمةعلى الرسائل الخاصة بالمبادرة ، وبمشاركة الرائدات الريفيات التابعات للمجلس القومي للمراة ، بجانب تنفيذ حزمة من التدخلات الخاصة بالمجلس مثل برامج ريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي واستخراج بطافات الرقم القومي للسيدات.