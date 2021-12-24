تعرف على الجهود الأمنية لملاحقة الجرائم خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي

وجهت أجهزة الأمن حملات مكبرة استهدفت كافة صور الخروج عن القانون، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حيث واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (201) قطعة سلاح نارى ، ( 284) قضية مخدرات وتنفيذ (84827) حكم قضائى متنوع.

وكشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن حدوث مشاجرة ووجود متوفى بالقاهرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تحت عنوان (بلطجى يتعدى على رجل مسن حتى الموت بمدخل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة روض الفرج).

بالفحص تبين أن الواقعة المشار إليها مشاجرة حدثت بتاريخ 6 الجارى بين كلٍ من : طرف أول (أحد الأشخاص بالمعاش ، مقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج) متوفى إثر إصابته بكدمات متفرقة بالجسم و سقوطه من سلم العقار سكنه.. طرف ثان (عاطل ، مقيم بدائرة القسم) بسبب قيام الأخير بإزعاج السكان من خلال غلق باب الشقة سكنه بقوة وحال معاتبته تعدى المتهم على المجنى عليه بالضرب بالأيدى محدثاً إصابته، وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتهم فى حينه .

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحـث قسـم شـرطة منـشـأة ناصر بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية" ، مقيمان بدائرة قسم شرطة حلوان).. بتكوين تشكيلاً عصـابياً تخصـص نـشـاطه الإجرامـى فـى سـرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" وأنهما وراء إرتكاب العديد من تلك الحوادث.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما،وبحوزتهما مجموعة من المفاتيح المصطنعة.. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما عدد 3 حـوادث سرقة سيارات بـذات الأسلوب بإستخدام المفاتيح المضبوطة بحوزتهما .. وأقرا بتصرفهما فى سيارتين بالبيع لدى عميليهما "سيئى النية" (شخصان "لأحدهما معلومات جنائية" ، مقيمان بمحافظة الجيزة).. أمكن ضبطهما ..وبحوزتهما السيارتان المستولى عليهما..بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على السيارات، وإتهموهما بالسرقة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة فقد تمكنت قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة مـن ضـبط (شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول") وبحوزتهما (هاتفى محمول - مبلغ مالى - سلاح أبيض "سكين") حال تواجدهما بدائرة القسم، بمناقشتهما عن مصدر المضبوطات إعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة، ومتعلقات المواطنين كرهاً عنهم تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزتهما ، وأن الهاتفان المحمولان والمبلغ المالى من متحصلات وقائع السرقة، وأمكن التوصل للمجنى عليهما ، وبإستدعائهما تعرفا على المضبوطات وإتهموهما بسرقتهما بالإكراه حال تواجدهما بدائرة القسم ، وأضافا بعدم قيامهما بتحرير محاضر بوقائع السرقة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم).. بأنه حال سيره بدائرة القسم فوجىء بقيام أحد الأشخاص بخطف هاتفه المحمول ولاذ بالفرار، بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (سائق مركبة "توك توك" - مقيم بدائرة القسم)، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (الهاتف المحمول المستولى عليه وكذا 2 هاتف محمول مجهولى المصدر).. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "الخطف" وأقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بذات الأسلوب وأن الهاتفين حيازته من متحصلات نشاطه الإجرامى، وبإستدعاء المجنى عليهم ، تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.. وأثناء قيام قوة أمنية تابعة لمباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بأحد الأكمنة بدائرة قسم شرطة السلام ثان ، تم إستيقاف إحدى السيارات يستقلها شخصين وحال إستيقافها وطلب التراخيص قام قائد السيارة بالفرار هارباً، على الفور تم إتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط السيارة ومستقليها وبإجراء التحريات وجمع المعلومات والإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التـوصـل إلـى تـواجـد السيارة المشار إليها بجـراج كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف الجراج المشار إليه وضبط السيارة مرتكبة الحادث ومستقليها (شخصين ، أحدهما مطلوب التنفيذ عليه فى حكمين بالحبس فى قضيتين، وبمناقشته قـرر أنـه تـعـمـد الهـروب بالسيارة خشية ضبطه فى الأحكام الصادرة ضده ولكون السيارة ملك أحد أقاربه ومنتهية التراخيص ولا يوجد لها مستندات ملكية فضلاً عن إستخدام السيارة دون علم مالكها.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بوقوع مشاجرة ومصابين بدائرة قسم شرطة التجمع الأول..بالإنتقال أمكن تحديد طرفى المشاجرة (طرف أول: 3 أشخاص”إثنين منهم مصابان بجروح وحروق متفرقة"- طرف ثان: 6 أشخاص” 3 منهم مصابين بجروح وكدمات").. وبالفحص تبين أن الطرفان يعملون بإحدى الشركات وحال عملهم حدثت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الطرفان بالتعدى على الآخر بالضرب بإستخدام عصى خشبية وقام أحد الأشخاص "طرف ثانى" بإحضار كمية من مادة سريعة الإشتعال "سائل البنزين" وإضرام النيران بآخر محدثاً إصابته بحروق .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة .. وبحوزتهم (عبوة بلاستيك بداخلـها سـائل البنزين- عدد ۳ عصا خشبية) .. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار اليه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط (المدير المسئول عن محل لبيع المواد الغذائية - كائن بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية) لقيامه بمزاولة نشاط تجارى غير مشروع فى مجال الغش التجارى حيث يقوم ببيع وعرض كميات من السلع الغذائية مجهولة المصدر.. وضبط بداخل المحل (كمية قدرها 800 كيلو جرام من الطحينة بدون بيانات تجارية ومجهولة المصدر وبها تغير فى الخواص الطبيعية) بقصد طرحها للبيع بالأسواق، فتم التحفظ على المضبوطات وحبس المتهم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط (المدير المسئول عن مخزن "بدون ترخيص" - كائن بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية) لقيامه بحيازة وتخزين كميات من السلع التموينية المدعمة المحظور تداولها خارج منظومة الدعم الجديدة، بقصد الإتجار بها فى السوق السوداء.. وضبط بداخل المخزن (كمية قدرها 1,400 طن "أرز، سكر" تموينى) بقصد طرحها للبيع بالسوق السوداء، فتم التحفظ على المضبوطات وحبس المتهم.

وتمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب مصنع لتصنيع لعب الأطفال، كائن بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء) لإدارته المصنـع "بـدون تـرخيص" مستخدماً خامات مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصـدرها بقصـد طرحهـا بـالأسـواق لتحقيـق أربـاح غيـر مشـروعة، و عثـر بـداخل المصـنـع على (12000 لعبة أطفال "معدة للبيع"- 25000 قطعة تستخدم فى التصنيع والتغليف - 700 كيلو جرام بلاستيك خام- 2 ماكينة تصنيع) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته إعترف بإدارته المصـنـع "بـدون تـرخيص" ، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (3 أشخاص "أحدهم مالك ومدير شركة لإلحاق العمالة بالخارج").. بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى ترويج وبيع رخص القيادة المهنية المزورة على راغبى السفر للعمل بالخارج بموجب عقود عمل كسائقين مهنيين لدى الشركات العربية والأجنبية بالخارج لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، حيث يقوموا بالإعلان من خلال مواقع التواصل الإجتماعى على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" عن توافر فرص وعقود عمل لسائقين مهنيين لدى شركات المقاولات الكبرى ببعض الدول مع إمكانية توفير رخص قيادة مهنية لهم ممن لم يستطيعوا الحصول عليها بالطرق المشروعة، وعقب ذلك يقوموا بتوفير رخص القيادة المزورة لعملاء الشركة وتقديمها لمسئولى السفارات والقنصليات الأجنبية بالبلاد طالبين الحصول لعملائهم على تأشيرات سفر كسائقين مهنيين بالخارج وأضافت التحريات قيامهم بترويج الرخص المزورة مقابل مبالغ مالية .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهمين وأمكن ضبطهم بمقر الشركة الخاصة بأحدهم الكائنة بدائرة قسم شرطة العمرانية .. وبحوزتهم (عدد 51 رخصة قيادة مهنية "مزورة بالكامل" بأسماء أشخاص مختلفة - مبلغ مالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى- عدد 3 هواتف محمول "بفحصها تبين إحتوائها على أدلة تُشير إلى نشاطهم الإجرامى")، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، وأضاف أحدهم بتحصله على الرخص المزورة من (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الشرقية).. حيث تم تحديده وتبين أنه )محبوس حالياً على ذمة إحدى القضايا).

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (مدير شبكات مياه الشرب والصرف الصحى بإحدى المحافظات ).. بإستغلال موقعه الوظيفى وقيامه بتحصيل المبالغ المالية من المواطنين مقابل توصيل مرفق المياه لعدد (138) منزل وذلك دون الرجوع للشركة أو الحصول على الموافقة بتوصيل المياه وعدم توريدها لخزينة الشركة والإستيلاء على تلك المبالغ لنفسه بدون وجه حق.. الأمر الذى أدى إلى الإضرار بالمال العام بما هو قيمة المبالغ المستولى عليها، عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه.. وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة للمرور بالإشتراك مع قطاع الأمن العام قيام (4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية"، مقيمين بدائرة مركز شرطة الحامول بكفرالشيخ ).. بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى تزوير المحررات الحكومية والمستندات المرورية وترويجها على عملائهم ممن لديهم موانع قانونية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ أمكن ضبطهم حال تواجدهم بمساكنهم وعُثر بحوزتهم على (عدد 530 نموذج لأختام شعار الجمهورية للعديد من الجهات الحكومية المختلفة- الأدوات والآلات المستخدمة فـى عملية التزوير- عدد 968 محرر حكومى منسوب صدورهم للعديد من الجهات "جميعها مزورة").

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس)..بالإتجار فـى المواد المخدرة مُتخذاً من دائرة مركز شرطة بلبيس مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه.. وبحوزته (بندقية خرطوش وطلقتان من ذات العيار- كمية من مخدر البانجو "وزنت 15 كيلو جرام"- مبلغ مالى- هاتف محمول).. وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى للدفاع عن نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف للإتصال بعملائه.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المتعلقة بمستلزمات الإنتاج الزراعى المغشوشة والمقلدة وكذا المنتجات التى تنتج بإستخدام مواد مجهولة المصدر من خلال مصانع عشوائية غير مُرخصة .. فقد قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بالإشتراك مع مديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع الجهات المعنية بحملة مكبرة أسفرت جهودها عن ضبط (4 مصانع عشوائية بدون ترخيص) يتم خلالها تعبئة وإنتاج وتداول الأعلاف الحيوانية والمخصبات الزراعية ، والمديرين المسئولين عنها.. حيث بلغ إجمالى المضبوطات التى أسفرت عنها نتائج الحملة (150 طن أعلاف حيوانية – 147 طن مخصبات زراعية) بدون ترخيص ومغشوشة ومقلدة ومجهولة المصدر ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية .

ووجهت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .. وأسفرت جهودها عن ضبط (3250) قضية متنوعة.

ونجحت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء في ضبط (13052) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم من ضبط (273) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب"، ونجحت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة في ضبط (146) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مبانى – محلات بدون ترخيص)، وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، فى مجال متابعتها للأسواق عن ضبط (1479) قضية تموينية متنوعة أبرزها (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، ثروة زراعية).

وقامت مديرية أمن بنى سويف بتنظيم زيارة لعدد من طلاب المدارس بمختلف مراحلها العمرية إلى (إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن بنى سويف) حتى يتعرف الطلاب على جانب من طبيعة عمل ومهام رجال الشرطة فى حفظ أمن المواطنين والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم .

وكشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بالقليوبية وضبط مرتكب الواقعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية من إحدى المستشفيات بإستقبالها (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) مُصاب برش خرطوش بالوجه ووفاته، وإتهام والده (أحد الأشخاص"له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) بإطلاق عيار نارى من فرد محلى كان بحوزته تجاه نجله فأحدث إصابته المشار إليها لخلافات مالية بينهما.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية أسفرت عن ضبطه وبحوزته (فرد محلى - طلقة من ذات العيار) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وأن السلاح المضبوط هو المستخدم فى الواقعة

وكشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص.. وضبط مرتكب الواقعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية من "إحدى السيدات"بغياب والدها (تاجر خردة - مقيم بدائرة القسم) عقب خروجه وبحوزته مبلغ مالى لمقابلة (أحد الأشخاص - "لا تعلم بياناته") بوساطة من أحد جيرانهم (مقاول "له معلومات جنائية" ، مقيم بدائرة القسم) لشراء كمية من الخردة بمحافظة المنوفية وعدم عودته وتبين أن هاتفه مُغلق بصفة مستمرة، توصلت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (المقاول المشار إليه).

عقب تقنين الإجراءت أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بقتل المجنى عليه بقصد السرقة عن طريق إيهامه للمجنى عليه بتعرفه على أحد الأشخاص "تاجر خردة" وأن الأخير لديه كمية من الخردة يقوم بعرضها للبيع وأمده برقم "هاتف آخر للمتهم" وتجاوب مع المجنى عليه على أنه التاجر الوهمى وإتفقا على معاينة البضاعة بإحدى المناطق بدائرة مركز شرطة السادات بالمنوفية ، وعقب ذلك قام المتهم بالتعدى عليه مسبباً وفاته ، وإستولى على المبلغ المالى الذى كان بحوزته وألقى جثته بإحدى المناطق بدائرة المركز ، تم العثور على جثة المجنى عليه.. كما أرشد عن جزء من متحصلات الواقعة وقرر بإنفاقه باقى المبلغ على متطلباته الشخصية.

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (المسئول عن مصنع لمنتجات الألبان ومشتملاتها "كائن بدائرة قسم شرطة المرج") لإدارته المصنع "بدون ترخيص" وحيازته كمية من المواد الغذائية مجهولة المصدر مستخدماً علامات تجارية مقلدة غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وعُثر بداخل المخزن على (2 طن "سكر- أرز" 1200 عبوة مواد غذائية "زبادى، أرز باللبن، مشروب زبادى" جميعها مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية- 1000 ملصق بإسم العلامة التجارية المقلدة) وبمواجهته إعترف بإدارته للمصنع "بدون ترخيص"، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وكشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى متضمناً "إستغاثة أحد الأشخاص إدعى قيام آخر بإطلاق أعيرة نارية بدائرة مركز شرطة العياط بالجيزة"، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى متضمناً إستغاثة أحد الأشخاص إدعى قيام آخر بإطلاق أعيرة نارية بمنطقة صحراوية بدائرة مركز شرطة العياط بالجيزة.

بالفحص تبين وجود مشاجرة بالظهير الصحراوى بإحدى القرى بدائرة المركز ، بالأيدى دون أسلحة نارية أو إطلاق أعيرة نارية بين كلاً من طرف أول (3 أشخاص "أحدهم المعنى بمقطع الفيديو المشار إليه" ، وجميعهم مقيمين بدائرة المركز) مصابين بكدمات وسحجات بالجسم ، وطرف ثان (شخصين ، مقيمان بدائرة المركز) وذلك بسبب خلافات على حراسة إحدى محطات الكهرباء "تحت الإنشاء".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبمواجهتهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما ، وبمواجهة أحد أفراد المشاجرة من الطرف الأول "المعنى بمقطع الفيديو" عن إدعائه بإطلاق أعيرة نارية قرر أنه إدعى ذلك خلال مقطع الفيديو المشار إليه لإثارة التعاطف معه ، كما أمكن التوصل إلى أحد شهود الواقعة (خفير خصوصى ، مقيم بدائرة المركز) الذى أقر بمضمون الفحص.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة مركز شرطة تلا بمحافظة المنوفية) بإدارة "أكاديمية" كيان تعليمى وهمى " بدون ترخيص" - كائنة بدائرة مركز شرطة تلا بالمنوفية ، وإتخاذها وكراً لممارسة نشاطها الإجرامى فى الإحتيال والنصب على راغبى الحصول على شهادات جامعية وقيامها بترويج شهادات دراسية بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية فى مجالات مختلفة ، وشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالمؤسسات والهيئات الكبرى بالداخل والخارج، فضلاً عن قيامها بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية، وقد تمكنت خلال ذلك من إستقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية تم إستهدافها وأمكن ضبطها وبتفتيش مقر الأكاديمية ، عُثر على (عدد من الشهادات "مزورة" بأسماء أشخاص مختلفة تفيد حصولهم على دورات تدريبية – عدد من الكارنيهات تحمل أسماء أشخاص مختلفة منسوبة للأكاديمية – عدد من دفاتر إيصالات تحصيل الأموال وأكلاشيهات تحمل مسمى الأكاديمية – عدد من المستندات الشخصية – 2 سماعة طبية وجهاز قياس ضغط يدوى - جهاز "لاب توب" بفحصه فنياً تبين أنه محمل بالعديد من الملفات التى تؤكد نشاطها الإجرامى) ، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية : ضبط (4) قضايا، وفى مجال الأمن العام: ضبط عدد (28) قضية ، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1336) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (245) حكم قضائى متنوع، وفى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (3) قضايا.

وواصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (5316) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها(1756) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و(174) مخالفة السير بدون تراخيص، و(9) مخالفات الدراجات النارية، و(6) مخالفات شروط التراخيص، و(14) مخالفة موقف عشوائى.