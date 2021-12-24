تحقيقات النيابة: المتهم بسرقة المواطنين بالإكراه فى الوايلى "مسجل خطر"

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب القاهرة، أن العاطل المتهم بسرقة أحد المواطنين بالإكراه فى الوايلى، لديه سجل جنائي واعتاد ارتكاب مثل تلك الجرائم.

كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة بالإكراه.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تـبـلـغ لقـسـم شـرطة الوايلى بمديرية أمن القاهرة من (مدير حسابات مخبز بلدى – كائن بدائرة القسم) بـأنـه عقب خروجه من محل عمله واستقلال السيارة ملكـه فـوجئ بقيام أحد الأشخاص بفتح باب السيارة وتهديده باستخدام سلاح أبيض "مطواة"، والاستيلاء منه على مبلغ مالى كرهاً عنه، ولاذ بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه (عاطل - مقيم بدائرة القسم). وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (مبلغ مالى- سلاح أبيض "مطواة"-كمية من مخدر الهيروين وعدد من الأقراص المخدرة).

وبمواجهته أقر بأن المبلغ المالى من متحصلات الواقعة، والسلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وأن باقى المبلغ المالى قام بإنفاقه فى شراء المواد المخدرة المضبوطة بحوزته بقصد التعاطى، وباستدعاء المجنى عليه اتهمه بسرقته بالإكراه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.