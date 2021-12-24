اليوم السابع
Ads
الجمعة، 24 ديسمبر 2021 02:03 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

بعد انطلاق المرحلة الأولى.. اعرف مبادرة الأوقاف لحماية الأطفال من الأفكار المتطرفة

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 02:00 ص
بعد انطلاق المرحلة الأولى.. اعرف مبادرة الأوقاف لحماية الأطفال من الأفكار المتطرفة وزارة الأوقاف
كتب ـ على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بدأت وزارة الأوقاف المرحلة الأولى لمبادرة "حق الطفل" التي تهدف إلى تثقيف وبناء وعي الأطفال وحمايتهم من الأفكار المتطرفة، والتأكيد على حق الطفل في في التوعية والتنشئة الكريمة ولغذاء الصحي والرياضة اللازمة لصحة البدن، والتربية على القيم والأخلاق والثقافة الرشيدة التى تناسب مراحل عمره المختلفة.
 
وأكدت الوزارة حرص الأهالي على مشاركة أبنائهم في مبادرة "حق الطفل"، حيث نجحت الواعظات في تقديم برنامج شامل يضم المحتوى التثقيفي المتنوع والمختلف، وذلك بتبسيط إصدارات الوزارة من سلسلة رؤية للنشء، والمحتوى المتنوع من مجلة الفردوس ، وكذلك إصدارات الوزارة المرئية من فيديوهات (علم طفلك) الإلكترونية، كما شمل البرنامج أيضًا محتوى دينيًّا مبسطًا من السيرة النبوية ، وسير الصحابة ، وكذلك تحفيظ القرآن الكريم ، إلى جانب عدد من الورش الفنية الهادفة للأطفال.
 

"اليوم السابع" يوضح أبرز معلومات عن مبادرة الأوقاف "حق الطفل":

1. الهدف الرئيسي لوزارة الأوقاف من مبادرة حق الطفل هو رفع وعى الأطفال وتثقيفهم وحمايتهم من الأفكار المتطرفة
2. انطلقت المرحلة الأولى من المبادرة ونالت إقبال وإعجاب الكثير من الأهالى.
3. الفئة العمرية المستهدفة بمبادرة "حق الطفل" من سن 6 سنوات وحتى 9 سنوات ومن سن 9 سنوات وحتى 14 سنة.
4. خصصت الوزارة صفحتين من مجلة الفردوس للأطفال النوابغ.
5. استقبلت الوزارة عدد من الأطفال الفائزين بمسابقة القرآن الكريم لتسجيل عدد من الابتهالات والقراءات.
6. أعادت الوزارة صالون "في محبة الوطن" وبدأته بصالون تحت عنوان: "المدرسة الوطن الصغير" 
7. لن تقتصر موضوعات المبادرة على الجانب الدينى فقط بل ستقدم أيضا المضامين الاجتماعية والتاريخية والأدبية والنفسية والخيال العلمى.
8. يشارك فى تقديم المبادرة عدد كبير من واعظات وأئمة وزارة الأوقاف إلى جانب الكتاب والأدباء المشاركين بمجلة الفردوس وسلسلة رؤية للنشء.
9. حددت الوزارة على اختيار 100 مسجد كمرحلة أولى لبدء المبادرة بها.
10. يتم مراعاة وجود ملحقات بمساحات كافية في المساجد تتسع لاستقبال الأطفال مع تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة.

حق الطفل

الاوقاف

اخبار الاوقاف

اخبار مصر

تربية الأطفال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الأوقاف تطلق فعاليات المرحلة الأولى من مبادرة حق الطفل.. صور

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 10:04 م

الأوقاف تطلق مبادرة حق الطفل فى 20 مسجدا

الأربعاء، 08 ديسمبر 2021 01:09 م

10 معلومات عن مبادرة الأوقاف "حق الطفل".. تطبق فى 100 مسجد كمرحلة أولى

الإثنين، 01 نوفمبر 2021 09:00 ص

"حق الطفل".. أحدث مبادرات الأوقاف لحماية النشء من الأفكار المتطرفة.. اختيار 100 مسجد كمرحلة أولى لتطبيق الفكرة.. واستهداف الفئات العمرية من 6 لـ14 سنة.. ومنسق المبادرة: لن نقتصر على العلوم الدينية فقط

الخميس، 28 أكتوبر 2021 08:00 ص

الأوقاف تطلق مبادرة "حق الطفل" لبناء وعى الأطفال فى 100 مسجد

الجمعة، 22 أكتوبر 2021 03:55 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة