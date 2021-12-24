بتكلفة مليار و600 مليون جنيه.. اعرف جهود الأوقاف فى عمارة المساجد خلال 2021

كتب على عبد الرحمن

تواصل وزارة الأوقاف ، خطة افتتاح وصيانة المساجد فى المحافظات، ضمن اهتمام الدولة بعمارة بيوت الله، حيث بذلت الوزارة مجهودات خلال عام 2021 فى افتتاح وترميم المساجد تجاوزت تكلفتها مليار و600 مليون جنيه.



"اليوم السابع" يوضح فى السطور التالية أبرز جهود وزارة الأوقاف فى مجال عمارة المساجد خلال 2021:

1. تم إحلال وتجديد وصيانة وترميم 1277 مسجدًا بتكلفة مليار و600 مليون جنيه .

2. من بين المساجد كان 511 مسجد تم إحلالها وتجديدها وصيانتها وترميمها بتكلفة نحو 700 مليون جنيه من موازنة الوزارة ومواردها الذاتية.

3. ومن بين المساجد أيضًا 766 مسجدًا تم إحلالها وتجديدها وصيانتها وترميمها بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف بتكلفة نحو 900 مليون جنيه.

4. من بين الـ 1277 مسجدًا 1100 مسجد جديد "إحلالًا وتجديدًا"، و177 مسجدًا صيانة وترميمًا.

5. تم فرش نحو 2500 مسجد من سجاد "المحراب" الذى ينتجه مصنع سجاد دمنهور المملوك لهيئة الأوقاف المصرية ، إضافة إلى ما تم فرشه بالجهود الذاتية بإشراف الوزارة.

وفى سياق متصل تفتتح وزارة الأوقاف اليوم الجمعة، 25 مسجدًا، منها 9 مساجد إحلالًا وتجديدًا ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، و16 مسجدًا آخرين، منها 14 مسجدًا إحلالًا وتجديدًا، ومسجدين صيانة وترميمًا ، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2021م حتى تاريخه 428 مسجدًا ، منها 371 مسجدًا جديدًا إحلالًا وتجديدًا و 57 مسجدًا صيانة وترميمًا.