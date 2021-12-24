اليوم السابع
Ads
الجمعة، 24 ديسمبر 2021 02:13 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

بابا نويل يستقبل السائحين الأجانب والعرب فى مطار القاهرة احتفالا بالكريسماس.. صور

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 02:04 م
بابا نويل يستقبل السائحين الأجانب والعرب فى مطار القاهرة احتفالا بالكريسماس.. صور مطار القاهرة الدولى
كتب أحمد مصطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بدأت شركة مصر للطيران، الاحتفال بعيد الكريسماس، مع عملائها المسافرين اليوم على رحلاتها من مبني الركاب رقم 2 و3 بمطار القاهرة الدولي.
 
وقدم مسئولو الشركة هدايا مقدمة من شركة مصر للطيران، وسط فرحة وابتسامات من السائحين والوفود العربية والأجنبية، الذين استقبلهم بابا نويل لدى وصولهم المطار.
 
وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي، جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.
 
كما جرت مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائرة والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.
 
0e3274e2-0f8b-44cb-b3d7-17abb42a200f
 

1cd44d8c-7f99-41bb-b2d1-5f5054da915b
 

2b9e9fff-3492-40d8-824d-2c829f4fd401
 

78e90974-2e0f-45cb-a058-43b00037c15b
 

60314b5e-20bf-46a1-8514-18664c422a46
 
 

مطار القاهرة

مصر للطيران

إحتفالات الكريسماس

أعياد السنة الجديدة

اخبار

بابا نويل

اخبار عاجلة

الكريسماس

اعياد الميلاد

السياحة

السفر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة