بابا نويل يستقبل السائحين الأجانب والعرب فى مطار القاهرة احتفالا بالكريسماس.. صور

كتب أحمد مصطفى

بدأت شركة مصر للطيران ، الاحتفال بعيد الكريسماس، مع عملائها المسافرين اليوم على رحلاتها من مبني الركاب رقم 2 و3 بمطار القاهرة الدولي.

وقدم مسئولو الشركة هدايا مقدمة من شركة مصر للطيران، وسط فرحة وابتسامات من السائحين والوفود العربية والأجنبية، الذين استقبلهم بابا نويل لدى وصولهم المطار.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي، جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما جرت مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائرة والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.

