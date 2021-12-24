اليوم السابع
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انجازات الدولة فى التعليم العالى فى 7 سنوات..554 مشروعا بتكلفة 138.4 مليار جنيه

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 11:50 ص
انجازات الدولة فى التعليم العالى فى 7 سنوات..554 مشروعا بتكلفة 138.4 مليار جنيه وزارة التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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أولى الرئيس عبد الفتاح السيسى أهمية كبيرة لمنظومة التعليم فى مصر، باعتبارها أحد محاور بناء الإنسان المصرى، وهو مع بلوره الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، من حيث العمل على النهوض بالمنظومة على كافة المستويات والأصعدة.
 
وفيما يلى يرصد اليوم السابع بالأرقام أبرز ما تم إنجازه على مدار 7 سنوات.. 
 
1- 554 مشروعا تم وجارى تنفيذها بإجمالى 138.4 مليار جنيه.
 
2 - 160% نسبة زيادة موازنة التعليم العالى حيث كانت 25 مليار جنيه فى 2014 وأصبحت 65 مليار جنيه فى 2020 /2021.
 
3 - 17.4% نسبة زيادة الجامعات الحكومية حيث كانت 23 جامعة فى 2014 وأصبحت 27 جامعة فى 2021.
 
4 -229.7% نسبة زيادة البرامج الجديدة بالجامعات حيث كانت 118 برنامج فى 2014 وأصبحت 389 برنامج .
 
5 - 38.5% نسبة زيادة الجامعات الخاصة والأهلية حيث كانت 26 جامعة فى 2014 وأصبحت 36 جامعة فى عام 2021.
 
 
 

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