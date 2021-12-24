اليوم.. غلق مزلقان محطة ملوى بالمنيا لأعمال الصيانة السنوية لمدة 3 ساعات

المنيا - حسن عبد الغفار

أعلنت هندسة السكة الحديد بمركز ملوى جنوب محافظة المنيا، أنه سيجرى غلق مزلقان محطة ملوى القبلى اعتبارًا من اليوم الجمعة 24 /12 السادسة صباحا ولمدة 3 ساعات، وذلك لإتمام أعمال الصيانة الميكانيكية السنوية.



وأعلنت السكة الحديد، فى بيانها، عن البدائل لأصحاب المركبات، من الجهة الشمالية مزلقان قرية الروضة ومن الجهة الجنوبية مزلقان قرية المعصرة.

ومن جهة أخرى، تابع اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى تنفيذ حملات رفع القمامة والمخلفات، حرصا على رفع كفاءة منظومة النظافة العامة، لخلق بيئة صحية نظيفة، والصيانة الدورية لأعمدة الإنارة والتأكد من تغطية الأسلاك حرصا على سلامة المواطنين.

وتابع جهود الوحدات المحلية القروية في تنظيم الحملات اليومية لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة من الشوارع الرئيسية والإحياء بالمدينة، وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من أجل الارتقاء بالمجتمع.