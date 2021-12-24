اليوم السابع
Ads
الجمعة، 24 ديسمبر 2021 07:19 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

النيابة التونسية تفتح تحقيقا حول رصد مكالمات هاتفية تضمنت مقترح اغتيال مسؤولين

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 07:04 م
النيابة التونسية تفتح تحقيقا حول رصد مكالمات هاتفية تضمنت مقترح اغتيال مسؤولين الرئيس التونسى قيس سعيد
كتب أحمد عبد الرحمن ووكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فتحت النيابة العمومية فى تونس، اليوم الجمعة، تحقيقا حول ما أفاد به رئيس الجمهورية قيس سعيّد، حول رصد مكالمة تضمنت مقترحا لاغتيال مسؤولين بالدولة، وفق ما ذكرت وكالة أنباء تونس إفريقيا للأنباء.

 

وذكرت الوكالة، أن "النيابة العمومية تفتح بحثا تحقيقيا بخصوص ما صرّح به رئيس الدولة حول رصد مكالمة هاتفية، تضمنت مقترح ارتكاب جرائم اغتيال عدد من المسؤولين".

 

وكان سعيّد قال أمس الخميس خلال اجتماع لمجلس الوزراء إنه "على علم بما يدبرون فى الداخل والخارج وهناك مكالمة هاتفية تتحدث حتى عن يوم الاغتيال".

 

وأضاف: "الحرية يجب أن تكون بعيدة عمّا يدبر من مؤامرات تصل إلى حد الاغتيال"، داعياً التونسيين للانتباه لما "يدبّر من قبل بعض الخونة الذين باعوا ضمائرهم للمخابرات الأجنبية لاغتيال عدد من المسؤولين".

 

وفى أغسطس الماضي، اتهم الرئيس التونسي، أطرافاً سياسية مرجعيتها دينية متطرفة بالسعى إلى تدبير ما وصفه بمحاولات يائسة تصل حد التفكير فى الاغتيال.

 

فيما تمكنت السلطات الأمنية التونسية، حينها من الإطاحة بإرهابى خطط لاغتيال الرئيس خلال زيارة كان سيؤديها إلى إحدى المدن الساحلية، الواقعة شرق تونس. والمشتبه به هو تونسى الجنسية ينتمى لتنظيم "داعش"، وتسلل من ليبيا حيث تلقى تدريباته.

 


تونس

النيابه العامه التونسيه

اخبار تونس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس تونس: هناك قناعة بأن الإصلاح يجب أن يستمر وفق إرادة الشعب صاحب السيادة

الخميس، 23 ديسمبر 2021 07:25 م

تونس تؤكد متانة العلاقات مع الاتحاد الأوروبى وأهمية تعزيز مجالات التعاون

الخميس، 23 ديسمبر 2021 03:01 ص

وزير خارجية تونس يؤكد حرص الرئيس قيس سعيد على تكريس مسار ديمقراطى

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 09:43 م

البنك الدولى يجدد التزامه بدعم نمو شامل ومستدام فى تونس

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 09:00 م

البنك الأفريقي للتنمية يمنح تونس قرضًا بقيمة 104 ملايين يورو

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 08:00 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة