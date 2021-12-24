اليوم السابع
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المتهم بقتل مسن بروض الفرج: "اتهمنى بإزعاج الجيران فرميته من على السلم"

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 07:00 م
المتهم بقتل مسن بروض الفرج: "اتهمنى بإزعاج الجيران فرميته من على السلم" جثة _أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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اعترف عاطل بقتله لمسن بالقاهرة بالتعدي عليه بالضرب، مما تسبب في سقوطه من السلم، بسبب اعتراض المجني عليه على المتهم بسبب إزعاج الجيران.

 

وكشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن حدوث مشاجرة ووجود متوفى بالقاهرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تحت عنوان (بلطجى يتعدى على رجل مسن حتى الموت بمدخل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة روض الفرج).

 

بالفحص تبين أن الواقعة المشار إليها مشاجرة حدثت بتاريخ 6 الجارى بين كلٍ من طرف أول (أحد الأشخاص بالمعاش، مقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج) متوفى إثر إصابته بكدمات متفرقة بالجسم و سقوطه من سلم العقار سكنه، وطرف ثان (عاطل، مقيم بدائرة القسم) بسبب قيام الأخير بإزعاج السكان من خلال غلق باب الشقة سكنه بقوة وحال معاتبته تعدى المتهم على المجنى عليه بالضرب بالأيدى محدثاً إصابته، وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتهم فى حينه وتم حبس المتهم.


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قسم شرطة روض الفرج

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