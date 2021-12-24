الكنيسة الكاثوليكية: عيد الميلاد لكل المصريين ونتمنى 2022 عام السعادة

كتب: محمد الأحمدى

قال الأب أوغسطنيوس موريس راعى كنيسة الأقباط الكاثوليك بالزيتون إنه يهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية فهو بمثابة أب لكل المصريين ويحضر دائما معا فى كل المناسبات وخصوصا فى عيد الميلاد.

ووجه رسالة عبر تليفزيون اليوم السابع لكل المسلمين والأقباط تهنئة خاصة بعيد الحب وعيد السلام وعيد الإخوة لأن المسيح جاء من أجل كل البشرية ويشعروا أنهم إخوة ومقبولون من الله، قائلا: " كل سنة وأنتم جميعا بخير وأعاد الله عليكم الأيام بخير".

وقال الأب يوحنا سعد مسئول لجنة الرعاه بمجلس كنائس مصر وراعى كنيسة العذراء مريم والأم تريزا بعزبة النخل للأقباط الكاثوليك "كل سنة وكل مصر والمصريين بألف خير مسيحين ومسلمين فى وحدة ومحبة ونسيج واحد كل سنة والرئيس السيسى والقيادات السياسية بألف خير فعيد الميلاد عيد لكل المصريين لأنه ميلاد الحب والسلام والفرح ورسالة الميلاد مثل ما جاء يسوع فى قلوبنا وعلى أرضنا ومثلما جاء رئيس السلام ليعم السلام نتمنى من كل شخص أن يكون صانع سلام لذلك الفترة القادمة لابد أن نضع فى أذهاننا كيف نستعد الأخرين مثل زيارة كبار السن وزيارة المرضى ومواساتهم فهذا هو المعنى الحقيقى لصانع السعادة ونتمنى أن نجعل عام 2022 يكون شعار الجميع " عام صناعة السعادة".

وقالت مارى يونان مسئول لجنة المرأة بمجلس كنائس مصر أنها تهنئ كل الأقباط فى مصر والوطن العربى والعالم بمناسبة عيد ميلاد السيد المسيح ملك السلام والذى تعلمنا منه معنى الإخوة الإنسانية أقباط ومسلمين كلنا معا يد واحدة".