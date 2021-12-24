اليوم السابع
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الرى تنظم حملة لتنظيف النيل بالتعاون مع "شباب بتحب مصر" .. صور

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 10:19 ص
الرى تنظم حملة لتنظيف النيل بالتعاون مع "شباب بتحب مصر" .. صور حملة لتنظيف النيل بالتعاون مع "شباب بتحب مصر"
كتبت أسماء نصار

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نظمت مؤسسة "شباب بتحب مصر"، وبمشاركة 120 طالب وطالبة من مدرسة "بداية" حملة نظافة من المخلفات البلاستيكية على جانبى نهر النيل بمنطقة الزمالك تحت رعاية وزارة الموارد المائية والرى .

وقال الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، إن رعاية الوزارة لهذه الحملات يأتى إيمانا من الوزارة بأهميتها، ومساهمة هذه المبادرات فى نشر الوعى بأهمية الحفاظ على الموارد المائية.

بدأت الحملة من نادى نقابة المهندسين بالزمالك، واستمرت على مدار ساعتين، بحضور المهندس عبد اللطيف خالد مستشار الوزارة لمتابعة تنفيذ مشروعات الرى الحديث، وأحمد فتحى رئيس مؤسسة "شباب بتحب مصر"، والمهندسة هلا عبادة عضو مجلس إدارة نادى نقابة المهندسين.

وتم رفع كمية من المخلفات البلاستيكية باستخدام المعدات الخفيفة من على المراكب الصغيرة مع الحرص على تجميع المخلفات فى جوالات من الخيش منعاً لاستخدام جوالات بلاستيكية، كما ساهم قطاع حماية وتطوير نهر النيل التابع للوزارة بعمل تطهير للمجرى المائى بعد الحملة باستخدام المعدات التابعة للقطاع.

وتعتمد هذه الحملة على التوعية بخطورة المخلفات البلاستيكية، وضرورة التقليل من الاعتماد عليها، وتهدف الحملة للحفاظ على نظافة نهر النيل والتعريف بالآثار السلبية للبلاستيك على صحة الانسان والكائنات الحية والبيئة.

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شباب بتحب مصر

وزارة الرى

النيل

المخلفات البلاستيك

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