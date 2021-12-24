الرئيس النمساوى فى رسالة عيد الميلاد: نأمل فى تجاوز الخلافات لتماسك البلاد

فيينا /أ ش أ/

دعا الرئيس النمساوى ألكسندر فان دير بيلين، إلى وحدة المجتمع وتجاوز الخلافات الحالية بشأن التعامل مع أزمة فيروس كورونا.

وناشد الرئيس النمساوى ،فى رسالة تهنئة، اليوم الجمعة، بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد ( وفق التقويم الغربى )، المواطنين بالتركيز على العمل الجماعى والتغلب على الانقسام فى المجتمع و الذى أصبح واضحًا بشكل خاص نتيجة لأزمة كورونا .

ومن جانبه، دعا رئيس أساقفة فيينا الكاردينال كريستوف شونبورن إلى العمل على نشر قيم الإخاء والسلام والمحبة بين كل طوائف المجتمع.

وقال الكاردينال فى رسالة عيد الميلاد إن المجتمع النمساوى يحتاج إلى الدفاع عن القيم المشتركة واستلهام روح السلام فى عيد الميلاد.

ومن المقرر أن يرأس الكاردينال مساء اليوم قداس عيد الميلاد المجيد فى كاتدرائية شتيفانس التاريخية فى وسط فيينا.

ومن ناحيته، قام كل من المستشار النمساوى كارل نيهمر ووزير الداخلية جيرهارد كارنر بزيارة أحد مراكز الشرطة فى فيينا لتهنئة عناصر الأمن بحلول عيد الميلاد وتأكيد تقدير الحكومة لوجودهم بعيدا عن أسرهم فى هذه الليلة من أجل حفظ الأمن فى البلاد.