الأوقاف تفتتح اليوم 25 مسجدا بينهم 9 مساجد ضمن مبادرة حياة كريمة

كتب على عبد الرحمن

تفتتح وزارة الأوقاف اليوم الجمعة، 25 مسجدًا، منها 9 مساجد إحلالًا وتجديدًا ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، و16 مسجدًا آخرين، منها 14 مسجدًا إحلالًا وتجديدًا، ومسجدين صيانة وترميمًا ، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2021م حتى تاريخه 428 مسجدًا ، منها 371 مسجدًا جديدًا إحلالًا وتجديدًا و 57 مسجدًا صيانة وترميمًا.

والمساجد المقرر افتتاحها هي: أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف مرسى مطروح

1. رياض الصالحين - السلوم مديرية أوقاف سوهاج 2. الرضوان – بندر سوهاج

3. التوبة - البربا- جرجا

4. آل كمالى – المجابرة - جرجا

5. الشيخ عيد - الشواولة- المنشأة

6. المستشفى – بلصفورة- سوهاج

7. التقوى – عرب العطيات البحرية – دار السلام مديرية أوقاف أسيوط 8. سيدى إبراهيم أبو العيون – قرية دشلوط – مركز ديروط

9. الرحمن – قرية بنى رافع – مركز منفلوط

10. الرحمن – كوم أبوها- بنى عدي

11. التقوى – قرية بنى هلال – مركز القوصية

12. الصحابة – نجع سوليم – مركز ديروط

13. الفتح – مركز ديروط مديرية أوقاف أسوان 14. الانبياء – حجازة - كوم امبو

15. الكرابله غرب - الزنيقة

16. بلال بن رباح – عزبة الحدود – كيما – حى شرق مديرية أوقاف المنيا 17. الزبونى – عزبة الزبونى – بنى مزار

18. الرحمن زين العابدين – قرية الوفاء 2 - سمالوط

19. التقوى – ابطوجة – بنى مزار مديرية أوقاف البحيرة 20. عوض إبراهيم سمك – قرية زاوية حمور - الدلنجات

21. البحرى – قرية شبرا أوسيم – مركز كوم حمادة مديرية أوقاف الجيزة 22. الرحمن – قرية أسكر - الصف

23. الفتاح الكريم - منطقة ابنى بيتك - م4 ق ب - قطعة 10 السادس من أكتوبر