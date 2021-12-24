الأوقاف تفتتح اليوم 25 مسجدا بينهم 9 مساجد ضمن مبادرة حياة كريمة

تفتتح وزارة الأوقاف اليوم الجمعة، 25 مسجدًا، منها 9 مساجد إحلالًا وتجديدًا ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، و16 مسجدًا آخرين، منها 14 مسجدًا إحلالًا وتجديدًا، ومسجدين صيانة وترميمًا ، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2021م حتى تاريخه 428 مسجدًا ، منها 371 مسجدًا جديدًا إحلالًا وتجديدًا و 57 مسجدًا صيانة وترميمًا.
والمساجد المقرر افتتاحها هي:أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف مرسى مطروح
1. رياض الصالحين - السلوم
مديرية أوقاف سوهاج2. الرضوان – بندر سوهاج
3. التوبة - البربا- جرجا
4. آل كمالى – المجابرة - جرجا
5. الشيخ عيد - الشواولة- المنشأة
6. المستشفى – بلصفورة- سوهاج
7. التقوى – عرب العطيات البحرية – دار السلام
مديرية أوقاف أسيوط8. سيدى إبراهيم أبو العيون – قرية دشلوط – مركز ديروط
9. الرحمن – قرية بنى رافع – مركز منفلوط
10. الرحمن – كوم أبوها- بنى عدي
11. التقوى – قرية بنى هلال – مركز القوصية
12. الصحابة – نجع سوليم – مركز ديروط
13. الفتح – مركز ديروط
مديرية أوقاف أسوان14. الانبياء – حجازة - كوم امبو
15. الكرابله غرب - الزنيقة
16. بلال بن رباح – عزبة الحدود – كيما – حى شرق
مديرية أوقاف المنيا17. الزبونى – عزبة الزبونى – بنى مزار
18. الرحمن زين العابدين – قرية الوفاء 2 - سمالوط
19. التقوى – ابطوجة – بنى مزار
مديرية أوقاف البحيرة20. عوض إبراهيم سمك – قرية زاوية حمور - الدلنجات
21. البحرى – قرية شبرا أوسيم – مركز كوم حمادة
مديرية أوقاف الجيزة22. الرحمن – قرية أسكر - الصف
23. الفتاح الكريم - منطقة ابنى بيتك - م4 ق ب - قطعة 10 السادس من أكتوبر
ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:
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