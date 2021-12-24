استطلاع: 43% من الأوروبيين يؤيدون بناء جدران على حدود الاتحاد الأوروبى

فاطمة شوقى

أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة YouGov الإيطالية أن 6 من بين كل 10 أوروبيين يعتقدون أن الاتحاد الأوروبي وبلادهم استقبلوا عددا كبيرا جدا من المهاجرين في العقد الماضي، حسبما قالت وكالة نوفا الإيطالية.

ووفقا للاستطلاع، يؤيد نصف المستطلعين بناء جدران حدودية، ويزعمون أن السكان الأجانب، في إشارة للمهاجرين، ليس لديهم نية للاندماج في المجتمع.

وشارك في الاستطلاع، الذي نشرته أيضا صحيفة "البايس" الإسبانية، أكثر من 12.000 أوروبيا في ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وبولندا وبلجيكا والسويد والمجر وسويسرا.

وأظهرت النتائج تباين كبير بين مختلف الدول الأوروبية، حيث رفض 77% من الإيطاليين استقبال المهاجرين غير الشرعيين، فيما جاءت إسبانيا في المرتبة الثانية بنسبة 75%، وألمانيا في المرتبة الثالثة بنسبة 67%، وهي أعلى مستويات رفض استقبال مهاجرين.

حقيقة أخرى ظهرت من الاستطلاع هي أن غالبية الأوروبيين يعتقدون أن السكان الأجانب، بشكل عام، ليس لديهم نية للاندماج في المجتمع الأوروبي، في المقابل، يعتقد 46% من الأوروبيين أن المهاجرين لديهم نية للاندماج في مجتمعات البلدان المضيفة.

من ناحية أخرى، يؤيد 43% من المشاركين بناء الجدران والأسوار على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، مقابل 46% يعارضون ذلك.

وفقا للاستطلاع، يؤيد أكثر من 70% من المجريين بناء جدران وأسوار على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، مقابل 20% فقط يعارضون ذلك.