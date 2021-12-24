اليوم السابع
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إحالة 30 موظفا بالمصالح الحكومية بالبحيرة للتحقيق لعدم الانضباط الإدارى

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 03:13 م
إحالة 30 موظفا بالمصالح الحكومية بالبحيرة للتحقيق لعدم الانضباط الإدارى اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بضرورة تحقيق الإنضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة، مشددا على متابعة إلتزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.

وفي هذا الشأن نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة أمس الخميس ، حملات تفتيشية مكثفة على المنشآت الحكومية والصحية بالتنسيق مع إدارة الرقابة والمتابعة بالمحافظة و أسفرت تلك الحملات عن إحالة 22 من العاملين للتحقيق لتغيبهم بدون سند قانوني وذلك خلال المرور علي المصالح الحكومية والصحية بقرية الربدان ومحلة بشر بشبراخيت كما تم احالة 8من العاملين بالإدارة الصحية بالمحمودية للتحقيق لتغيبهم بدون سند قانوني وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.

يذكر أن الوحدة المحلية لمركز ومدينه الدلنجات شنت حملة مرورية بالتنسيق مع الرقابة والمتابعة أسفرت عن إحالة 92 من العاملين بالوحدة المحلية لقرية الوفائية وبعض المصالح الحكومية في القرية للتحقيق لتغيبهم بدون سند قانوني.


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