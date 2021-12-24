أمريكا وقوى دولية تدعو السلطات الليبية لتحديد موعد نهائى لإجراء الانتخابات

روما /أ ش أ/

دعت الولايات المتحدة وقوى دولية، اليوم الجمعة، السلطات الليبية المعنية إلى تحديد موعد نهائى وبشكل سريع لإجراء الانتخابات الرئاسية وإصدار القائمة النهائية للمرشحين، تحقيقا لتطلعات الشعب الليبى .

وفى بيان مشترك، رحّبت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة ببيان المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفانى وليامز، الصادر أمس، والذى دعت فيه السلطات لإجراء الانتخابات عندما تكون الظروف مواتية، كما أشادوا بعملها فى الانخراط فى مشاورات واسعة مع الأطراف الليبية على مدى الأيام العشرة الماضية، معربين عن دعمهم لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا (أونسميل) فى دفع عملية يقودها الليبيون لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة، حسب ما جاء على موقع الخارجية الإيطالية.

وأشارت الدول الخمس إلى إعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات فى ليبيا، أمس الأول، تأجيل الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة، والتى كان مقررا إجراؤها اليوم الجمعة، واقتراحها تحديد موعد جديد ومبكر لإجرائها، داعية السلطات المعنية إلى "احترام تطلعات الشعب الليبى لانتخابات عاجلة من خلال تحديد سريع لموعد نهائى للاقتراع وإصدار القائمة النهائية للمرشحين الرئاسيين من دون تأجيل".

وكررت الدول دعوة (أونسميل) لحل الاختلافات الناشئة بشأن الأمور السياسية وعسكرية دون اللجوء للعنف، وأبدت استعدادها لمحاسبة الأطراف التى تهدد أو تقوض استقرار العملية السياسية والانتخابية فى ليبيا من خلال العنف أو التحريض عليه، سواء كانت أفرادا أو كيانات، داخل أو خارج ليبيا، ما قد يصل إلى حد استهدافه من خلال لجنة الأمم المتحدة للعقوبات، بموجب لقرار مجلس الأمن الدولى رقم 2571

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كما أكدت الدول الموقعة التزامها باحترام العملية السياسية التى يقودها الليبيون بدعم من الأمم المتحدة، داعية جميع الأطراف الدولية لفعل الشيء نفسه.

وفى السياق ذاته، دعا الاتحاد الأوروبى السلطات الليبية إلى وضع خطة وجدول زمنى واضح على وجه السرعة لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية شاملة وحرة ونزيهة وذات مصداقية فى أقرب وقت ممكن وفى امتثال كامل لخارطة الطريق المتفق عليها.

وقال مبعوث الاتحاد الأوروبى فى ليبيا الممثل السامى جوزيف بوريل -فى بيان أوردته وكالة الانباء الليبية اليوم بشأن تأجيل الانتخابات- إن ليبيا وشعبها تستحق الاستقرار والسلام بعد عقد من الصراع، مشددا على أن الانتخابات وحدها فرصة واضحة لبناء مستقبل مستقر ومزدهر وستسمح بنقل السلطة إلى مؤسسات منتخبة ديمقراطياً، وإنهاء الانتقال الحالى سلمياً والتقدم نحو الاستقرار الأمنى ​​والسياسى المستدامين.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبى يؤيد بشكل كامل الوساطة المستمرة التى يقوم بها المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فى ليبيا ستيفانى ويليامز، وعمل بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا (UNSMIL)، ونحن على استعداد لمواصلة العمل معها ودعم السلطات الليبية فى التحضير للعملية الانتخابية.

وأشار المبعوث الأوروبى إلى أنه كان من المخطط اليوم أن يتجه الليبيون إلى صناديق الاقتراع لتقرير مستقبلهم من خلال الانتخابات ولكن السلطات الليبية أكدت رسميا تأجيل الانتخابات.