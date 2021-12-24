أخبار مصر.. غلق مطلع الدائرى كليا من ميدان المنيب بسبب أعمال التوسعة 21 يوما

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها أغلقت اليوم الجمعة إدارة المرور، مطلع الطريق الدائرى بشكل كلى للقادم من ميدان المنيب وطريق أسوان الزراعى لمدة 21 يوما لتنفيذ أعمال التوسعة، وسط تواجد الخدمات المرورية.

وقال مصدر أمنى ، أنه فى إطار أعمال مشروع توسعة الطريق الدائرى بالمسافة المحصورة بين طريق الأوتوستراد وحتى المريوطية ضمن المشروعات القومية للطرق، سيتم تنفيذ أعمال توسعة مطلع الطريق الدائرى من شارع البحر الأعظم والإتجاه القادم من ميدان المنيب وطريق أسوان الزراعى والمؤدى إلى مناطق المعادى والقاهرة الجديدة.

ولفت المصدر، الإدارة العامة لمرور الجيزة ستغلق كلى لمطلع الطريق المشار إليه لمدة 21 يوم تبدأ من صباح اليوم الجمعة وحتى صباح الخميس الموافق 13 يناير على مدار 24 ساعة.

ولفت المصدر، أنه تيسيرا لحركة المرور تم تنفيذ التحويلات الأتية: القادم من شارع البحر الأعظم فى الإتجاه القادم من ميدان المنيب وطريق أسوان الزراعى ويرغب بالسير بإتجاه مطلع الدائرى المؤدى لمناطق المعادى والقاهرة الجديدة يسلك ( شارع البحر الأعظم حتى مابعد المطلع المطلوب غلقه وصولا حتى مطلع الطريق الدائرى المؤدى إلى مناطق المريوطية والهرم).

-الصعود أعلى الطريق الدائرى فى إتجاه المريوطية والهرم وصولا حتى فتحة الدوران المستحدثة والكائنة أسفل وصلة المريوطية والدوران للخلف والعودة مرة أخرى للطريق الدائرى والإتجاه المؤدى إلى مناطق المعادى والقاهرة الجديدة.

وأوضح المصدر، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة نشرت الخدمات المرورية ووسائل الأمن الصناعى والحواجز الفسفورية والمخاريط ووضع اللوحات الإرشادية والإشارات الضوئية لتحذير سائقى المركبات وإرشادهم للإتجاهات الجديدة.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

القوى العاملة تكشف عن أول 58 فرصة عمل بليبيا.. والتسجيل حتى 31 الجارى

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تفاصيل أول إعلان طلب استقدام العمالة المصرية للعمل بدولة ليبيا الشقيقة، بعد إطلاق منظومة الربط الإلكترونى بين وزارة القوى العاملة في مصر، ووزارة العمل والتأهيل في ليبيا، وتضمنت 58 فرصة عمل على 16 مهنة فى المجال الطبى.

وقال الوزير، فى بيان، أن المهن المطلوبة هي: أخصائي عظام ، جراحة عظام، واثنين أخصائي أشعة تشخيصية، وأثنين أخصائي عيون، وأثنين أخصائي أمراض وجراحة الأنف والأذن والحنجرة، و4 طبيب اختصاصي إسعاف وطوارئ، و4 أخصائي جراحة عامة، و4 أخصائي طب أطفال، و4 أخصائية نساء وتوليد (إناث فقط)، و4 أخصائي باطنة، و4 طبيب اختصاصي-عناية حثيثة(دكتوراه في التخدير والعناية المركزة)، و4 أخصائي تخدير وإنعاش، و6 ممرضات نساء وتوليد ، و8 أخصائي تمريض عناية حثيثة (بكالوريوس صيدلة الإجازة العالية في العلوم الصيدلية والكيمياء ، ودبلوم مدرسة الصيدلة العليا)، و 6 أخصائي تمريض عام (بكالوريوس تمريض) وأثنين ممرض اختصاصي- تعقيم.

وأوضح الوزير، أنه يشترط للتقديم على هذه الوظائف أن يكون لدى المتقدم خبرة من 5 إلى 15 سنة ، والسن من 40 إلى 60 سنة ما عدا وظيفة أخصائي أمراض وجراحة الأنف والأذن والحنجرة يشترط أن يكون عمر المتقدم من 37 إلى 55 سنة.

الأرصاد: طقس معتدل على القاهرة مائل للدفء بالصعيد والصغرى 5 بوسط سيناء

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن هناك توقعات باستمرار موجة الاستقرار في الطقس، اليوم، مع زيادة فترات سطوع الشمس، موضحة: "الطقس معتدل في الصباح على القاهرة الكبرى ومحافظات شمال البلاد ومائل للدفء على جنوب الصعيد وسيناء ومائل للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل على جميع المحافظات ويصل للصقيع على سيناء".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح"، والمذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن درجات الحرارة تقل عن الـ 5 درجات مئوية في وسط سيناء، مساء اليوم، مع تكون الشبورة المائية على الطرق الزراعية والمفتوحة والقريبة من المسطحات المائية، وهي لا تؤثر بشكل كبير على حركة المركبات، منوهة أن هناك حالة من الاستقرار في الطقس على مدن الصعيد، والطقس مائل للدفء في الصباح على محافظات شمال وجنوب الصعيد، ومائل للبرودة في ساعات الليل.

المرور تغلق شارع القومية تجاه البوهى فى إمبابة وتجرى تحويلات 30 يوما

أجرت اليوم الجمعة إدارة المرور، عملية غلق كلى بشارع القومية بالمنطقة المحصورة بين شارعى المدينة المنورة والنصر باتجاه ميدان البوهى لمدة 30 يوما، لاستكمال محطات مترو الانفاق، وسط تواجد الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات.

وأكد مصدر أمنى، أنه فى إطار تنفيذ أعمال الإنشاءات الخاصة بمحطة مترو القومية ( الخط الثالث ) وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال بغلق كلى لشارع القومية العربية من الدائرى بإتجاه ميدان البوهى فى المنطقة المحصورة بين شارعى المدينة المنورة والنصر لمدة 30 يوما تبدأ اليوم الجمعة ، على أن تكون الأعمال من الساعة 12 صباحا وحتى الساعة 5 صباحا.

ولفت المصدر، إلى أن مرور الجيزة وتيسيرا لحركة المرور تم تنفيذ التحويلة الأتية: وعلى القادم من الطريق الدائرى بإتجاه ميدان البوهى عن طريق شارع القومية العربية يتم السير يمينا بشارع المدينة المنورة قبل موقع الغلق ثم السير يسارا بشارع محمد سعيد ثم يسارا مرة أخرى حتى شارع النصر بإتجاه شارع القومية بعد تجاوز منطقة الأعمال.

وأوضح المصدر، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة نشرت خدماتها المرورية ووضعت اللوحات الإرشادية والإشارات الضوئية لتحذير سائقى المركبات وإرشادهم للاتجاهات الجديدة.

أول رائد فضاء إماراتى يزور جناح مصر بإكسبو ويسلم العلم المصرى لمحطة الفضاء

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، عن تخطي الجناح المصري المشارك بفعاليات إكسبو 2020 دبي حاجز النصف مليون زائر، وذلك منذ الافتتاح مطلع أكتوبر الماضي وحتى اليوم، وهو ما يضعه ضمن قائمة الأجنحة الأكثر جذباً للزائرين، لافتةً إلى أن هذه الأعداد الكبيرة تكللها الانطباعات الإيجابية التي يبديها الزائرون عن محتوى الجناح وطريقة العرض الشيق.

وقالت الوزيرة، فى بيان صحفى، اليوم الجمعة، إن كلمة السر لكون الجناح المصري من أبرز المحطات الحالية في إكسبو هي الرسالة التي يقدمها الجناح للزائر من خلال الحكاية التي يحكيها الجناح عن مصر من خلال شعار "عراقة تعزز المستقبل" لتأخذ الزائر في رحلة عبر الزمن بين حضارة الماضي وانجازات الحاضر ورؤية المستقبل، مشيرةً إلى أن الجناح شهد مؤخراً إطلاق وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج فعاليات المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي".

قبل غلق التقديم.. كيفية تسجيل التعيين إلكترونيا لوظيفة معاون نيابة إدارية

تغلق اليوم الجمعة، النيابة الإدارية، باب التقديم إلكترونيا أمام الراغبين في الالتحاق بوظيفة معاون نيابة إدارية، للخريجين من كليات الحقوق بالجامعات المصرية، والشريعة والقانون وكلية الشرطة دفعة 2019.

ويكون تسجيل طلبات التعيين من خلال الموقع الالكتروني www.ap.gov.eg, خلال الفترة من 7 ديسمبر 2021، الي 13 ديسمبر لدفعة 2019, وفي الفترة من 18 ديسمبر 2021 وحتي 24 ديسمبر لدفعة 2020, ويتم إدخال البيانات المطلوبة للمتقدم بشكل صحيح ودقيق، وأن يتم طباعة وثيقة التعارف كاملة من خلال ذات الموقع بعد استيفاء جميع البيانات.