4 ملايين شخص يوقعون على عريضة تطالب بتخفيف حكم محكمة فى أمريكا

كتب إيهاب محمد

وقع أكثر من 4.4 مليون شخص على عريضة تطالب فيها حاكم ولاية كولورادو جاريد بوليس بمنح العفو لرجل حكم علية بالسجن 110 سنوات لتسببه في حادث تحطم ضخم قتل أربعة على طريق كولورادو السريع، قبل أعوام.

تم تنظيم احتجاج لدعم روجيل أجيليرا ميديروس، 26 عامًا - سائق الشاحنة السابق الذي يُزعم أنه تسبب في الحادث، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

قال منظمو الاحتجاج لشبكة CBS 4: "هدفنا هو نشر الوعي المحلي والوطني حتى نتمكن من العثور على شخص يدعم روجيل في إحداث تغيير في هذا الحكم، "دعونا ننضم معًا وننهض لدعم روجيل! دع الحاكم بوليس يعرف أن الوقت لا يناسب " الجريمة ".

في غضون ذلك ، يشكك أقارب الضحايا في الرواية المتداولة على الإنترنت ويزعمون أن Aguilera-Mederos ليس ضحية ، كما يزعم العديد من أنصاره.

في أبريل 2019، فقدت الشاحنة التي كان يقودها روجيل مكابحها، حسبما ذكرت شبكة CBS، واجتاز أحد منحدرات الشاحنات الجامحة التابعة للدولة عندما كان ينحدر من الجبال، وهي نقطة ركز عليها الادعاء بشدة أثناء المحاكمة.

ثم اصطدم بعدة سيارات متوقفة في طريق I-70 المتجه شرقا في ليكوود، مما أدى إلى اندلاع حريق هائل، وبحسب المحطة ، تم إغلاق الطريق السريع في كلا الاتجاهين لمدة 24 ساعة تقريبًا.

أسفر الحادث عن مقتل ميجيل أنجيل لاماس أريلانو البالغ من العمر 24 عامًا وويليام بيلي البالغ من العمر 67 عامًا. 61 عاما دويل هاريسون وستانلي بوليتانو 69 عاما، واخرين.

أدين أجيليرا ميديروس في النهاية بـ 27 تهمة، بما في ذلك القتل بالسيارات.

قبل الحكم عليه ، أخبر أغيليرا ميديروس CBS دنفر أنه بذل قصارى جهده لتجنب المركبات المتوقفة على الطريق، لكنه لم يستطع تجنبها جميعًا.



مذكرة تخفيف الحكم



الحادث



الرجل المحكوم عليه بالسجن