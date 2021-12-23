اليوم السابع
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أكرم القصاص
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277 مليونا و153 ألفا و704 حالات.. إجمالى الإصابات بكورونا فى العالم

الخميس، 23 ديسمبر 2021 08:00 ص
277 مليونا و153 ألفا و704 حالات.. إجمالى الإصابات بكورونا فى العالم اجراءات مكافحة فيروس كورونا
كتب وكالات

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ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن أجمالى الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفع إلى 277 مليونا و153 ألفا و704 حالات، حسبما ذكرت قناة "سى إن إن" الأمريكية.

 

فيما أظهر إحصاء،  أن أكثر من 276.13 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا عالميا، فى حين وصل إجمالى عدد ضحايا الفيروس إلى 5 ملايين و670030 حالة.

 

وتم تسجيل إصابات الفيروس فى أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة فى الصين فى ديسمبر 2019.

 

وفى ما يلى قائمة بالدول الأكثر إصابات ووفيات:

 

الدول والمناطق    إجمالى الوفيات    عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة    812720       51395700

الهند              478325       34758481

البرازيل          617948        22219477

بريطانيا           147433       11542143

تركيا             80922          9225573

فرنسا            121946         8713756

ألمانيا            109057         6862587

إيران            131211         6177885

إسبانيا            88887          5585054

 

أما عربيا، فقد حل العراق بالمرتبة الأولى وبالترتيب 25 (عالميا) مسجلا 24095 وفاة و2091522 إصابة، تلاه الأردن (41 عالميا) بواقع 12329 وفاة و1045714 إصابة، وجاء المغرب بالمرتبة الثالثة (45 عالميا) بـ14814 حالة وفاة و953297 إصابة، فالإمارات رابعا (49 عالميا) بواقع 2154 وفاة و744890 إصابة.

 

 

 

 

 


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