0.6 % زيادة فى عدد المنشآت الرياضية عام 2020

كتب مدحت عادل

أصدر الجهاز المركزي للتعبئـة العامـة والإحصاء اليوم الخميس "النشرة السنوية لإحصـــــاء النشــاط الرياضي في المنشـــــآت الرياضيــــــة لعــــــام 2020.

ومن أهم المؤشرات الإحصائية ما يلي: بـلغ عــدد المنشــآت الـرياضية 5157 منشــأة رياضية عــام 2020 مقابل 5126 منشأة عام 2019 بزيادة قدرها 0.6 %.

الأندية الرياضية:

بـلغ عـدد الأنــدية الـرياضية 722 نادياً (86 حكومي، 92 عام /أعمال عام، 544 خاص) عــام 2020 مقابل 746 ناديـاً (86 حكومي، 98 عام /أعمال عام، 562 خاص) عــام 2019 بانخفاض قدره 3.2 ٪ ويرجع انخفاض عدد الاندية عام 2020 الى توقف أو هدم أو استبعاد أو تصفية النشاط لبعض الأندية.

كما بـلغ عـــدد الفـــرق بالأندية الرياضية 15558 فريق (860 حكومي، 1353 عام /أعمال عام، 13345 خاص) عـــام 2020 مقابــــل 16080 فـــــريق ( 1165 حكومي، 1462 عام /أعمال عام، 13453 خاص) عام 2019 بانـــخفاض قدره 3.2 %. بلغ عدد اللاعبين 211.4 ألف لاعب عــام 2020 مقــابـل 224.6 ألف لاعبــاً عــام 2019 بانخفاض قدره 5.9 %.

كما بلغ عــدد المـدربين 11.3 ألف مدرب عــام 2020 مقـابل 10.2 ألف مدرب عــام 2019 بزيادة قدرها 11.1 % بلغ عدد المباريات 73 ألف مباراة ًعــام 2020 مقـابل 84.9 ألف مباراة عــام 2019 بانخفاض قدره 14.1 %.

مراكز شباب المدن بــــلغ عــــدد المراكـــز 498 مركـــزاً عـــــام 2020 مقابل 481 مركزاً عام 2019 بزيادة قدرها 3.5 ٪، كما بلغ عدد الفــرق 10.7 ألاف فريق عام 2020 مقابل 12.7 ألف فريق عام 2019 بانخفاض قدره 15.7 %. بلغ عدد اللاعبين 94 ألف لاعب عــام 2020 مقابل 101 ألف لاعب عـام 2019 بانخفاض قدره 7.1 ٪. بلغ عدد المباريات 17.7 ألف مباراة ًعام 2020.

بلغ عدد المدربين 5481 مدربا عام 2020 مقابل 7219 عام 2019 بانخفاض قدره 24.1 %، مراكز شباب القرى بلغ عدد المـراكز 3937 مركزاً عـام 2020 مقابل 3899 مركـزاً عـام 2019 بزيادة قدرها 1 ٪، كما بلغ عــدد الفــرق 22.8 ألف فريق عام 2020 مقابل 25.8 ألف فريق عام 2019 بانخفاض قدره 11.8 %. بلغ عدد اللاعبين 183 ألف لاعب عــــام 2020.

بلغ عدد المباريات 42 ألف مباراة عام 2020، بلغ عدد المدربين 11088 مدربا عام 2020 مقابل 12237 عام 2019 بانخفاض قدره 9.4 %. مؤشرات ذوي الصعوبات بلغ عدد الفرق ذوي الصعوبات بالأندية الرياضية ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية 2194 فريقاً عام 2020.

بلغ عدد اللاعبين ذوي الصعوبات بالأندية الرياضية ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية 15173 لاعباً عام 2020.

بلغ عدد المباريات التي شارك فيها اللاعبين ذوي الصعوبات 3836 مباراة في مختلف الألعاب الرياضية خلال عام 2020 بلغ عدد المدربين لذوي الصعوبات بالأندية الرياضية ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية 715 مدرب عام 2020.