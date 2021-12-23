اليوم السابع
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الخميس، 23 ديسمبر 2021 04:35 م
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ندخلها عبر الشبابيك.. اعترافات لصوص الشقق السكنية فى الإسكندرية

الخميس، 23 ديسمبر 2021 04:00 م
ندخلها عبر الشبابيك.. اعترافات لصوص الشقق السكنية فى الإسكندرية حملات أمنية -أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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اعترف لصوص بسرقة الشقق السكنية في الإسكندرية عن طريق التسلق عبر المواسير وكسر "الشبابيك"، فضلًا عن كسر الأبواب والدخول للشقق وسرقتها.

وأضاف المتهمون أنهم يرصدون الشقق التي لا يوجد بها أحد لسرقتها وبيع المسروقات لدى عملائهم.

ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط تشكيل عصابى بالإسكندرية تخصص نشاطه فى سرقة المساكن بأسلوب "كسر الأبواب والشبابيك، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتكشيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية قيام (شخصين ، أحدهما له معلومات جنائية ، مقميان بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فـى ارتكاب حوادث سرقات المساكن بأسلوب "كسر الأبواب والشبابيك" ،  مُتخذان من دائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما عدد (10) وقائع بدائرة القسم، كما أمكن بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سئ النية" (مقيم بدائرة القسم)، وكذا ضبط مركبة "التوك توك " المُستخدمة فى نقل  المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وحبس المتهمين.


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