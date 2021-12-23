"مفيش جمال أروع من كده".. جولة ليلية فى ممشى أسوان الجديدة قبل الافتتاح.. فيديو لايف

أسوان - عبد الله صلاح

قدم تليفزيون "اليوم السابع" بثاً مباشراً لجولة مسائية داخل ممشى أسوان الجديدة الذى تزين فى ثوبه الأخير قبل الافتتاح الرسمى فى واحدة من أجمل المشاهد الليلية على نهر النيل جنوب مصر، بعد أعمال التطوير والتجميل التى لحقت بالمكان.

والممشى السياحى ضمن مشروعات الشريط النهرى السياحى بمدينة أسوان الجديدة، والذى تبلغ مساحته الإجمالية 1050 فداناً، والمرحلة الأولى منه بمساحة 181 فداناً، وتتكون من منطقتين للفيلات بهما 150 فيلا، والممشى السياحى بطول 1500 متر، وبه مسار للدراجات، ومحال تجارية تصلح لجميع الأنشطة المطلوبة لخدمة المشروع.

وكذا الممشى النيلي بطول 6 كم، وهو واجهة مباشرة على كورنيش النيل بإطلالة بانورامية، ليكون متنزها ومتنفسا لخدمة جميع أهالى أسوان، ويضم (بازارات سياحية - محال تجارية - كافيهات - نفق مشاة – مراسي سياحية - مناطق العاب أطفال - مسارات حركة للمشاة - برجولات خشبية - مقاعد للمواطنين - أماكن انتظار السيارات).

والمسرح المكشوف بمساحة 5.5 فدان يسع 3000 متفرج بإطلالة بانورامية على نهر النيل وملحق به ساحة انتظار سيارات تسع 300 سيارة،و كبارى مشاة، تم تنفيذها للاتصال بين الممشى النيلي ومنطقة الفيلات.