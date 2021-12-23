محمد المنفى يعد بالعمل على توحيد الجهود السياسية الليبية فى مسار وطنى واحد

كتب: أحمد جمعة

وعد رئيس المجلس الرئاسي الليبى، محمد المنفي بمواصلة العمل لتوحيد الجهود السياسية كافة في مسار وطني واحد، يضم الجميع، وتعزيز الحوار بين جميع الليبيين، للوصول بالبلاد إلى انتخابات نزيهة وعادلة.

وقال المنفي في كلمة وجهها إلى الليبيين مساء الخميس، بمناسبة الذكرى الـ70 لاستقلال ليبيا إن "استقلال ليبيا كان بإرادة ليبية حرة قاوم بها آباؤنا المناضلون مخططات الانتداب والوصاية، حتى رضخت الإرادة الدولية آنذاك لإرادة شعبنا الأبي".

وتابع: "لقد كان شعبنا آنذاك في الإدارة ثلاثة أقاليم، لكنه كان في الإرادة أقنومًا واحدًا لا يقبل القسمة على اثنين، لقد انتصرت الإرادة الليبية المتحدة فتأسست المملكة الليبية المتحدة وتلاشت أحلام دول متحدة في التجزئة والتقسيم".

وأكد المنفي أنهم في المجلس الرئاسي الليبى لن يتهاونوا أو يستكينوا حتى يعيدوا "التاريخ نفسه بإرادة ليبية موحدة، وعهد للدولة جديد، واحد في الإرادة والإدارة واحد في الإقليم والأقنوم. واحد في القرار والمصير"، مشددًا على أنه لا مساس بوحدة الشعب، وسيادته ولا تهاون في ذلك ولا تفريط.

كما أكد أنهم "آلوا على أنفسهم في المجلس الرئاسي الليبى من لدن أوجبته حاجة الوطن إليه في ديسمبر الماضي للعام 2020 أنه صمام أمان، وجسر عبور إلى استحقاق انتخابي نزيه لا عدول عنه، ولا جدال فيه". وتعهدوا بتجنيب الليبيين ويلات الحروب، والعمل على تعزيز قيم الحوار والتسامح والعفو والتعايش بين جميع الليبيين سواسية في الوجبات سواسية الحقوق بلا تفريق ولا تمييز.

ولفت رئيس المجلس الرئاسي الليبي إلى أن المجلس لن يدخر جهدًا لتوحيد الجهود السياسية كافة في مسار وطني واحد يضم الجميع وأنهم ملتزمون بأمانة في أعناقهم للشعب الليبي هي "حياته، وغذاؤه وأمنه وسيادته بل وصون ميراثه في التاريخ."