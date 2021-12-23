محافظ القليوبية يتابع أعمال الرصف شوارع بنها بتكلفة 12 مليون جنيه.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية بمدينة بنها، تابع خلالها أعمال الرصف بعدد من شوارع المدينة، حيث تفقد المحافظ شارع الأمل وشارع الشرطة العسكرية وشارع تامر عبد الفضيل بمنطقة مواقف بنها، حيث تقوم المحافظة بتطوير تلك الشوارع تطويرا شاملا بهدف تحقيق السيولة المرورية وإعادة الوجه الحضاري للمدينة.

وبدأ المحافظ،فى بيان له،الجولة بتفقد أعمال تطوير شارع الأمل حيث تم الإنتهاء من تغيير المرافق "كهرباء والمياه والغاز والتليفونات" بتكلفة 3 مليون جنيه، وتم استبدال الكابلات الهوائية بكابلات كهربائية، كما تم نقل كبائن الكهرباء وجاري أعمال تركيب البلدورات بالجزيرة الوسطى تمهيدا لأعمال الرصف به.

كما تفقد المحافظ، شارع الشرطة العسكرية تمهيدا لتطويره ورصفه بتكلفة 3 مليون جنيها، والتنسيق مع الأجهزة المعنية لفتحة أمام المواطنين بكامل حاراته المرورية بإعتباره شارعا حيويا سيحل الإختناق المروري بشارع الخدمة الاجتماعية، كما تفقد المحافظ شارع الشهيد تامر عبد الفضيل الجاري تطويره بتكلفة 3 مليون جنيه وتشتمل أعمال التطوير علي تغيير المرافق وتركيب أعمدة الانارة وإنشاء أرصفة مشاه ورصف الشارع بطول 1 كيلو متر.

واختتم المحافظ، الجولة بتفقد أعمال إنشاء فتحة نزلة جديدة لمدينة بنها من الطريق الزراعي عند كوبري الفحص حيث كلف المحافظ رئيس المدينة بالتنسيق مع المرور والهيئة العامة للطرق والكباري للبدء في تنفيذ المشروع.

وشدد المحافظ، على رئيس مدينة بنها بالتنسيق مع الجهات المعنية لسرعة الإنتهاء من نقل باقي المرافق التي تعوق أعمال التطوير، للبدء فوراً في تنفيذ أعمال رصف ورفع كفاءة تلك الشوارع وتهيئتها أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

وأكد محافظ القليوبية، على ضرروة تكثيف ورديات العمل خلال الفترة المسائية، لعدم وجود تزاحم مروري خلال تلك الفترة لإتاحة الفرصة أمام أعمال نقل المرافق، تمهيداً لأعمال الرصف والتطوير.

وأشار محافظ القليوبية، إلى استمرار جولاته الميدانية لكافة مراكز ومدن المحافظة لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات والوقوف على آخر مستجدات الأعمال، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية بالنزول يومياً لمواقع العمل وتذليل العقبات التى تواجه خطة رفع كفاءة الطرق لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق تنمية شاملة ملموسة علي أرض الواقع.



الانتهاء من المرافق بشارع الامل ببنها



جانب من الجولة



خلال الجولة بشارع الأمل ببنها



محافظ القليوبية خلال الجولة