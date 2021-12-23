اليوم السابع
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الخميس، 23 ديسمبر 2021 01:18 م
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لأول مرة.. فريق طبى ببنها التعليمى يركب جهاز منظم ثلاثى الحجرات لمريض قلب

الخميس، 23 ديسمبر 2021 01:00 م
لأول مرة.. فريق طبى ببنها التعليمى يركب جهاز منظم ثلاثى الحجرات لمريض قلب جانب من الجراحة وتركيب الجهاز
القليوبية إبراهيم سالم

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نجح فريق طبى بمستشفى بنها التعليمى بمحافظة القليوبية، برئاسة الدكتورة أمل محمود إستشارى كهربية القلب، بتركيب جهاز منظم ثلاثى الحجرات لأول مرة لمريض قلب، محول من إحدى المستشفيات الجامعية، وذلك استمرارا للدور الريادى الذى تقوم به الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية.

وأوضحت مستشفى بنها التعليمى، فى بيان لها، أن ذلك جاء استمرارا لتوجيهات الدكتور محمد فوزى السودة رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بالتشغيل الكامل لمبنى الجراحة والطوارئ بمستشفي بنها التعليمي، وتحت إشراف الدكتورة فاطمة الشباسى مدير عام المستشفى، والدكتور وائل مقلد رئيس قسم القلب ومدير وحدة القسطرة.

وتابعت المستشفى، أنه جرى استقبال مريض قلب محول من أحد المستشفيات الجامعية، وجرى عمل الفحوصات الطبية اللازمة، وتحديد العلاج، وتمكن الفريق الطبى من تركيب جهاز منظم ثلاثى الحجرات لأول مرة لمريض بالمستشفى، وذلك أستمرارا للدور الريادى الذى تقوم به الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية.

وتقدمت إدارة المستشفى للفريق الطبى بالشكر على ما قدومه لرفعة اسمها عاليا والتأكيد على ريادتها وقدرتها الطبية العالية، وطالبة ببذل مزيد من الجهد وتقديم خدمة طبية ورعاية أفضل لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.

بعد الانتهاء من تركيب الجهاز

بعد الانتهاء من تركيب الجهاز

 

جانب من العملية الجراحية
جانب من العملية الجراحية

 

خلال الجراحة
خلال الجراحة

 

خلال عمل الجراحة
خلال عمل الجراحة

 


اخبار القليوبية

صحة القليوبية

مديرية الصحة بالقليوبية

مستشفى بنها التعليمى

جهاز منظم ثلاثى الحجرات

مريض قلب

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