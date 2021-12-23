كلاكيت رابع مرة.. العثور على 20 حمارا مسلوخا بقرية محلة مرحوم

الغربية مصطفى عادل

شهدت قرية محلة مرحوم التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية العثور على 20 حمارا مسلوخا ملقاة فى مصرف امتداد شوبر للمرة الرابعة على التوالي خلال شهر.

وتعامل مسئولو الصرف مع الحمير بحرقها ودفنها في جسر المصرف، كان الأهالي قد فوجئوا خلال الفترة الماضية بوجود 50 حمارا مسلوخا على المصرف بمكان العثور على الحمير المسلوخة اليوم.

وقام مسئولو الري بإبلاغ غرفة عمليات المحافظة وتم إرسال لجنة من الطب البيطري وتم دفن الحمير في جسر المصرف. وفوجئ الأهالي اليوم بالعثور على 20 حمار مسلوخ في مياه المصرف وتم حرق الحمير ودفنها في جسر المصرف واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.