كسح وإزالة آثار مياه الأمطار من شوارع الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال شفط وكسح مياه الأمطار المتراكمة بالشوارع وإزالة آثاره، وذلك بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي عقب تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيء وسقوط الأمطار الغزيرة.



كما شدد المحافظ، علي رؤساء المراكز والمدن والأحياء، باستمرار رفع درجة الإستعدادات لمواجهة التقلبات في الأحوال الجوية، مع إستمرار عمل غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام للتدخل المباشر والسريع والعمل على حل أى مشكلة تطرأ على الفور بنطاق المحافظة، و المتابعة الدورية لكافة محطات الرفع والتأكد من انتظام عملها، تزامناً مع موجه الطقس السيء التي تعرضت لها المحافظة.



ومنذ مساء أمس تواصل الأجهزة التنفيذية الدفع بمعدات وسيارات شفط مياه الأمطار المتراكمة بالشوارع، لكسح مياه الأمطار المتراكمة بالشارع لإيجاد السيولة المرورية بالشوارع أمام حركة السيارات وعبور المواطنين .



ويُهيب محافظ الشرقية المواطنين، بالإبتعاد عن أعمدة الإنارة بالشوارع وخاصة وقت سقوط مياه الأمطار، والإبلاغ عن أي أعطال بالأعمدة أو فى حالة وجود ماس كهربائي بها حرصاً علي سلامه المواطنين.











