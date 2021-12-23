اليوم السابع
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صور.. مصرع 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الأوسطى

الخميس، 23 ديسمبر 2021 11:35 م
صور.. مصرع 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الأوسطى جانب من الحادث
كتب تامر البطريقي

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لقي 4 أشخاص مصرعهم إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الأوسطى بالقاهرة، وتم نقل المتوفين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
 
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق الأوسطى بوقوع حادث مرورى، فانتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالاوناش لرفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات.
 
وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة مما أسفر عن مصرع 4 اشخاص ونقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
 
وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مره اخرى.
 
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ادارة المرور

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