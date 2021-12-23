سكرتير مساعد الفيوم يتفقد موقف السيارات للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة

الفيوم رباب الجالي

تفقد المهندس أيمن عزت سكرتير عام محافظة الفيوم المساعد، موقف سيارات الأجرة " الفيوم / الجيزة" للوقوف على انتظام سير العمل، والتأكد من دخول الأتوبيسات الجديدة المميزة "الميني باص" الخدمة لتيسير تنقلات المواطنين من الفيوم إلى الجيزة، فضلاً عن التأكد من التزام السائقين بتعريفة الأجرة المقررة، بحضور المحاسب عبد الرحمن يوسف مدير إدارة المواقف ومشروع النقل الجماعي بالفيوم، و أمير أحمد مدير تشغيل أوتوبيسات شركة الجزيرة للنقل الجماعي.



وأشار السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، إلى أهمية توفير وسائل نقل آمنة لتنقلات المواطنين، بناءً على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، سواء من الفيوم إلى المحافظات المجاورة، أو بين المحافظة والمراكز والقرى، وأكد السكرتير المساعد على رفع كافة الإشغالات التى تعيق حركة دخول وخروج السيارات لموقف الفيوم / الجيزة، إضافة لباقي المواقف بالمحافظة، بالتنسيق بين مجلس مدينة الفيوم وشرطة المرافق.



كما أكد السكرتير المساعد، على التزام السائقين بتعريفة الأجرة المقررة، ومتابعة الحملات التفتيشية على خطوط السير، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، لافتاً إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية التى أقرتها الدولة، حفاظاً على صحة المواطنين ومنعاً للإصابة بفيروس كورونا.



الجدير بالذكر، أن محافظة الفيوم بالتنسيق مع وزارة النقل، وبالتعاون مع أمانة حزب "حماة الوطن" بالفيوم، وفرت عدداً من أتوبيسات النقل من خلال شركة الجزيرة للنقل الجماعي، كوسائل نقل مميزة وآمنة لتيسير تنقلات مواطني الفيوم، سواءً بين المحافظة والمحافظات المجاورة، أو بين مراكز المحافظة بعضها البعض، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

