رئيس غارب مدينة غارب يحل 22 مشكلة للمواطنين فى اللقاء الأسبوعى

البحر الأحمر- عماد عرفة

عقد اللواء حامد أحمد، رئيس مدينة رأس غارب، اليوم، اللقاء الأسبوعى لخدمة المواطنين والمحدد له الخميس من كل أسبوع بحضور إدارة خدمة المواطنين وإدارة الأملاك والإدارة الهندسية وإدارة الإيرادات.

واستمع رئيس المدينة لشكاوى المواطنين، والتى وصلت 22 شكوى، تنوعت ما بين رغبة فى الحصول على وحدة سكنية، تجديد رخص أكشاك تخفيض قيمة الإشغالات، وطلبات تقنين والحصول على أراضى مشروعات، وتم حل أغلبها.

ووجه رئيس المدينة الإدارة الهندسية للتيسير على المواطنين وتجديد رخص الأكشاك، كما وجه إدارة الأملاك لدراسة طلبات التقنين وفحصها، وبالنسبة للوحدات السكنية أفاد بأنه جارى فحص ملفات المتقدمين بطلبات للحصول على وحدة سكنية، كما تقدم بعض المواطنين بالحصول على أراضى مشروعات.

وحرصا على مصالح المواطنين أوضح رئيس المدينة، أنه فور الانتهاء من التخطيط العمرانى للمدينة، وتوافر أراضى سيتم دراسة طلبات المواطنين للحصول على أراضى المشروعات.