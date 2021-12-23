رئيس الوزراء الإيطالى يؤكد ضرورة تغيير نظام استقبال المهاجرين

روما أ ش أ

أكد رئيس الوزراء الإيطالى ماريو دراجى، أنه بصرف النظر عن إعادة توزيع المهاجرين التى يمكن التغلب عليها، فمن الضرورى تغيير نظام الاستقبال تمامًا.

وقال دراجى - فى المؤتمر الصحفى التقليدى لاختتام العام، وفقًا لوكالة الأنباء الإيطالية (آكي) - إن الصناعة الأوروبية تحتاج إلى عمالة كبيرة وهناك قدر كبير من الانفتاح على هذا الأمر من قبل بعض البلدان، مشيرًا إلى أن المفوضية الأوروبية وافقت على اتخاذ إجراءات فعالة للتفاوض بشأن اتفاقية حول عمليات إعادة المهاجرين الطوعية مدعومة مع بلدان المنشأ الأول.

وأضاف دراجى أن إيطاليا ليست وحدها التى ينبغى أن تفتح الممرات الإنسانية بل أنه أمر واجب كذلك على الدول الأخرى.

وكان رئيس الوزراء الإيطالى ماريو دراجي، انتقد، استغلال تدفقات المهاجرين غير الشرعيين كـ"أداة للضغط الجيوسياسي"، فى إشارة للتوترات على الحدود الأوكرانية الروسية.

ونقلت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء عن دراجى قوله، فى ختام المؤتمر الرابع عشر لسفراء إيطاليا حول العالم، "استخدام المهاجرين كأداة للضغط الجيوسياسى أمر غير مقبول، وفى الوقت نفسه ، يجب أن نواصل الحوار ، على المستويين الثنائى والمتعدد الأطراف" وشدد دراجى "نحن مصممون على الحد من النزاعات الواضحة بشكل متزايد على الحدود الشرقية لأوروبا.

وتابع: "أنا أشير إلى التوترات فى أوكرانيا مع روسيا، والأزمة على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا، يجب أن نكون حازمين فى إدانة أى استفزاز".