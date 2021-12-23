اليوم السابع
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الخميس، 23 ديسمبر 2021 07:20 م
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دعم مستشفى بلقاس المركزى بمنظار جهاز هضمى و10 أسرة عناية بـ5 ملايين جنيه

الخميس، 23 ديسمبر 2021 07:04 م
دعم مستشفى بلقاس المركزى بمنظار جهاز هضمى و10 أسرة عناية بـ5 ملايين جنيه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية
الدقهلية شريف الديب

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أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، وصول منظار جهاز هضمي، و10 أسرة عناية مركزة دعما من وزارة الصحة لمستشفى بلقاس المركزى، وذلك بتكلفة تقدر بحوالي 5 ملايين جنيه، يأتي ذلك في إطار الاستعدادات التي تقوم بها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وحرص واهتمام وزارة الصحة على دعم المستشفيات وتوفير كافة الاجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة ودعم العنايات المركزة والمتوسطة لضمان تقديم الخدمة الطبية للمرضى على الوجه الأكمل في ظل مرور البلاد بهذه الجائحة. 
 
كما تقدم وكيل الوزارة بالشكر لوزارة الصحة لحرصها الدائم على دعم مستشفيات الدقهلية بكافة الإمكانيات بما يساهم في تحقيق نتائج جيدة في علاج فيروس كورونا المستجد.

 


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