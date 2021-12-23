دراسة بريطانية: خطر البقاء بالمستشفى بسبب "أوميكرون" أقل بنسبة 40-45% من "دلتا"

لندن أ ش أ

أعلنت إحصاءات صادرة عن المملكة المتحدة، أن الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بمتغير "أوميكرون" هم فى المتوسط أقل عرضة بنسبة 15٪ من حالات "دلتا" للذهاب إلى المستشفى، ولديهم خطر أقل بنسبة 40٪ فى دخول المستشفى لليلة أو أكثر.

وقام فريق البحث حول تفشى المرض بـ"إمبريال كوليدج" بقيادة البروفيسور نيل فيرجسون بتحليل سجلات المستشفيات بين جميع حالات كوفيد المؤكدة فى إنجلترا بين 1 و 14 ديسمبر الحالي.

وفى التقرير الذى نُشر فى صحيفة "ذا جارديان"، وجد العلماء أن أى حضور فى المستشفى للمرضى كان أقل بمقدار خمس إلى ربع الحالات مقارنة بين أوميكرون ودلتا، وأقل بنسبة تتراوح بين 40٪ و 45٪ عندما أسفرت زيارة المستشفى عن البقاء فى المستشفى ليوم واحد على الأقل.

وأعلنت المملكة المتحدة، يوم الأحد الماضى، تسجيل 12 ألفا و133 إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون" لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال(24) ساعة الماضية.



وذكرت قناة (سكاي نيوز) البريطانية الناطقة باللغة الإنجليزية، أن إجمالي الإصابات المؤكدة بالمتحور في البلاد وصلت إلى 37 ألفا و101 حالة.

وكان قد قال رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، إن متحور أوميكرون لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" يمثل تهديدا خطيرا للغاية، حيث إن بلاده تشهد قدوم موجة خطيرة للغاية من المتحور.

وأضاف جونسون أن أفضل شيء يمكن للجميع القيام به هو الحصول على اللقاح المضاد للفيروس، مشيرا إلى أنه يجب على المواطنين توخي الحذر، ويجب اتخاذ قرار فيما يتعلق بإجراءات حضور حفلات عيد الميلاد.