اليوم السابع
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الخميس، 23 ديسمبر 2021 10:00 م
أكرم القصاص
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خفر السواحل اليمنى يتسلم طاقم سفينة محملة بالأسلحة ضبطتها البحرية الأمريكية

الخميس، 23 ديسمبر 2021 09:17 م
خفر السواحل اليمنى يتسلم طاقم سفينة محملة بالأسلحة ضبطتها البحرية الأمريكية خفر السواحل _ صورة أرشيفية
عدن /أ ش أ/

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سلمت البحرية الأمريكية، اليوم الخميس، خفر السواحل اليمنية، خمسة أشخاص ضبطتهم فى بحر العرب على متن سفينة تحمل أسلحة إيرانية كانت فى طريقها إلى الحوثيين .

 

وأكدت مصادر - وفقا لقناة اليمن الفضائية - أن مصلحة خفر السواحل فى محافظة المهرة، تسملت اليوم من البحرية الأمريكية خمسة بحارة يمنيين وهم: (عبدالله مناجم محمد على عفيف (ناخوذه) وحسن على محمد دحمان وسعيد سليمان محمد حسن وعلى ابراهيم احمد زوائدى وعلى عبدالله عبدالله يوسف شرف).

 

وكانت البحرية الأمريكية قد أعلنت - أمس - أن دورياتها فى بحر العرب تمكنت من مصادرة سفينة تحمل أسلحة مهربة قادمة من إيران كانت فى طريقها للحوثيين فى اليمن تحمل على متنها 1400 بندقية هجومية ونحو 226 الف طلقة ذخيرة.

 

وأوضح البحرية - فى بيان - أن السفينة انطلقت من إيران، وعبرت المياه الدولية على طول طريق يستخدم تاريخيًا لتهريب الأسلحة بشكل غير قانونى إلى الحوثيين فى اليمن، مشيرة إلى أن طاقم السفينة المكون من خمسة أفراد عرفوا عن أنفسهم بأنهم يمنيون وسيعادون إلى اليمن.

 


خفر السواحل اليمنية

طاقم سفينة الأسلحة

البحرية الأمريكية

أمريكا

أخبار أمريكا

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