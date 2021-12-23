خالد عبد الغفار يتفقد مقر وزارة الصحة الجديد بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة

كتب وليد عبد السلام

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، اليوم الخميس، مقر وزارة الصحة الجديد بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك عقب انتهاء أول اجتماع لمجلس الوزراء بالعاصمة.

وقال الدكتور " خالد عبد الغفار" إن العاصمة الإدارية الجديدة تعد نموذجًا تفخر به الدولة المصرية، ويدعم أهداف الدولة نحو تحقيق "حوكمة الإدارة الحكومية" بما يُحسن من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودة الحياة في مصر .

وتجول الوزير داخل المبنى والمكاتب المختلفة، واطلع على كافة التجهيزات المتوفرة، وأشاد بجودة التجهيزات التي راعت توفير معايير بيئة العمل الجيدة والطراز المعماري الحديث.

من جانبه، أشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن تفقد الوزير لمقر الوزارة اليوم، جاء في إطار متابعة جاهزية المقر لاستقبال الموظفين المقرر انتقالهم بشكل تدريجي، ووضع اللمسات النهائية لانتقال الوزارة رسمياً للعاصمة الادارية الجديدة.