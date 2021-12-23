حمادة العادلى رئيسا لغرفة الحرف اليدوية والنشار ومصطفى وكيليين

كتب إسلام سعيد

قال ممدوح الشربيني المدير التنفيذي لغرفه الحرف اليدوية باتحاد الصناعات المصريه، أن الغرفه أجرت اليوم الخميس انتخاباتها الداخلية، لاختيار رئيس للغرفة ووكلين وأعضاء هيئة المكتب لدورة 2021-2025، وذلك بعدما أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قرار تعيين باقي أعضاء مجلس الإدارة ليصبح 15 عضواً.

وكشف الشربيني، أن الانتخابات الداخليه أسفرت عن فوز حماده العادلي بمنصب رئيس الغرفه وممثل الغرفه في اتحاد الصناعات، وإسماعيل مصطفي ومحمد النشار وكلاء للغرفه، فيما تم اختيار محمد عبد الموجود ومني الابياري اعضاء هيئه المكتب.

ومن الجدير بالذكر أن مجلس إدارة كل غرفة صناعية وفقا لقانون اتحاد الصناعات رقم 70 لسنة 2019، تكون من 15 عضوا، حيث انتخبت الجمعية العمومية لكل غرفة 12 عضوا عن طريق الاقتراع السرى، لتحصل كل فئة ما بين كبيرة وصغيرة ومتوسطة على 4 مقاعد، فيما يعين الوزير المختص 3 أعضاء بعد أخذ رأى مجلس إدارة الاتحاد.