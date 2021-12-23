اليوم السابع
Ads
الخميس، 23 ديسمبر 2021 06:01 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

حمادة العادلى رئيساً لغرفة الحرف اليدوية والنشار ومصطفى وكيليين

الخميس، 23 ديسمبر 2021 04:46 م
حمادة العادلى رئيساً لغرفة الحرف اليدوية والنشار ومصطفى وكيليين اتحاد الصناعات
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال ممدوح الشربيني المدير التنفيذي لغرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات المصرية، أن الغرفة أجرت اليوم الخميس انتخاباتها الداخلية، لاختيار رئيس للغرفة ووكلين وأعضاء هيئة المكتب لدورة 2021-2025، وذلك بعدما أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قرار تعيين باقي أعضاء مجلس الإدارة ليصبح 15 عضواً.
 
وكشف الشربيني، أن الانتخابات الداخلية أسفرت عن فوز حمادة العادلي بمنصب رئيس الغرفة وممثل الغرفة في اتحاد الصناعات، وإسماعيل مصطفي ومحمد النشار وكلاء للغرفة، فيما تم اختيار محمد عبد الموجود ومني الابياري أعضاء هيئه المكتب.
 
ومن الجدير بالذكر أن مجلس إدارة كل غرفة صناعية وفقا لقانون اتحاد الصناعات رقم 70 لسنة 2019، تكون من 15 عضوا، حيث انتخبت الجمعية العمومية لكل غرفة 12 عضوا عن طريق الاقتراع السرى، لتحصل كل فئة ما بين كبيرة وصغيرة ومتوسطة على 4 مقاعد، فيما يعين الوزير المختص 3 أعضاء بعد أخذ رأى مجلس إدارة الاتحاد.

غرفة الحرف

الحرف اليدوية

الصناعات اليدوية

اتحاد الصناعات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة