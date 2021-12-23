حبس 3 عاطلين على ضمة التحقيق تم ضبطهم بكيلو بودر وأسلحة بيضاء فى مدينة نصر

قررت نيابة مدينة نصر، حبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، ضبط بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة بيضاء بقصد الاتجار.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة، بشتى صورها، لاسيما جرائم حيازة المواد المخدرة والاتجار فيها، فقد تمكنت مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (ثلاثة أشخاص، مقيمين بدائرة القسم)، حال تواجدهم بأحد العقارات "تحت الإنشاء"، بمنطقة سكنهم، وبحوزتهم (كمية من مخدر البودر، وزنت 1,235 كيلو جرام- 2 سلاح أبيض - مبلغ مالى - عدد 4 هواتف محمول) .

وبمواجهتهم، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم، والأسلحة البيضاء بقصد حماية نشاطهم الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.