حبس عصابة تخصصت فى تصنيع المشغولات الذهبية المغشوشة فى عين شمس 4 أيام

كتب عبد الله محمود

أمرت النيابة العامة، بحبس أفراد تشكيل عصابى 4 أيام على ذمة التحقيق، تخصص نشاطهم الإجرامي فى تصنيع وبيع وتوزيع المشغولات الذهبية المغشوشة، حيث قاموا بارتكاب 7 وقائع نصب، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات.

البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا من صاحب محل مشغولات ذهبية بدائرة القسم بقيام سيدتان بالنصب عليه من خلال بيع سلسلة على أنها ذهبية مقابل مبلغ مالى، وتبين أنها ليست من الذهب الخالص. وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة سيدتين – مقيمتين بدائرتى قسم شرطة "عين شمس، المطرية".

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأقرا بتحصلهما على السلسلة المقلدة من صاحب ورشة تصنيع مشغولات ذهبية كائنة بمنطقة الصاغة بدائرة قسم شرطة الجمالية - مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول "له معلومات جنائية" بقصد النصب على أصحاب محلات الصاغة لتحقيق أرباح غير مشروعة لصالح الأخير مقابل تحصلهم على مبلغ مالى، باستهداف الأخير أمكن ضبطه حال تواجده بالورشة ملكه.

وعثر بداخلها على (9 سلاسل ذهبية اللون - 4 غوايش - 2 خاتم – 2 قرط - 2 سلك ذهبى "المستخدم فى تصنيع السلاسل الذهبية" جميعها مغشوشة ومخلوطة بمعدن النحاس، كمية من أقفال سلاسل ذهب – 2 أكلاشيه خاص بمحلات المشغولات الذهبية "مقلدين" - مجموعة من الفواتير منسوب صدورها لمحلات المشغولات الذهبية "مزورين" - مبلغ مالى).

وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمتين أيدها، وأقر بقيامه بتصنيع المشغولات الذهبية المغشوشة داخل الورشة ملكه بإستخدام المضبوطات عن طريق إضافة كمية من معدن النحاس ووضع أقفال من الذهب مدموغة على القطع المغشوشة، وقيام المتهمتان بتصريف المشغولات الذهبية المغشوشة بالبيع على أنها مشغولات من الذهب الخالص بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات بيع المشغولات الذهبية المغشوشة.

بتطوير مناقشتهم أقروا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص فى تصنيع وبيع وتوزيع المشغولات الذهبية المغشوشة بإسلوب النصب "، واعترفوا بارتكاب 7 وقائع نصب بذات الأسلوب.

باستدعاء المجنى عليهم واتهموهم بالنصب، وأقروا بعدم قيامهم بتحرير محاضر بوقائع النصب، وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.